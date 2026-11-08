Eichmann escondido en el sur de Tucumán

La historia está contada por Antonio Soldati, el ayudante de Klement en el trabajo, un desertor del ejército que abandonó a su mujer y a su hijo recién nacido. Es él quien describe la vida cotidiana en La Cocha —los almuerzos en lo de Doña Berta, las partidas de cartas, sus amores con Estela, el cariño que le tiene Ingrid, la hija de la familia que protege a Klement— sin sospechar, durante mucho tiempo, quién es realmente su jefe. Y ahí está el verdadero tema del libro: no es tanto un retrato de Eichmann, que se mantiene opaco y casi sin interioridad, como un retrato de lo que su cercanía provoca en un hombre común. El libro cierra con un “testamento” fechado en el que el propio Soldati, ya contagiado de las ideas de su jefe, agradece a Dios el descubrimiento del gas usado en el exterminio. Es el momento más duro del libro, y también el que revela su verdadero asunto: no el mal extraordinario de un genocida, sino su filtración silenciosa en la gente que lo rodea sin buscarlo.