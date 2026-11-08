Manuel Loureiro: “Todos, absolutamente todos, tenemos un precio”

Sí, precisamente porque hay un problema muy grande y es que los lectores y los espectadores de cine son muy listos. ¿Por qué? Porque ya han visto muchas películas, han leído muchos libros, ya conocen muchos mecanismos narrativos y saben cómo se construyen las historias. Entonces lo que tienes que hacer es un truco de trilero, el que engaña con el juego este de dónde está la bolita. Tienes que conseguir que estés mirando una mano mientras el auténtico truco lo haces con la otra. Si consigues hacer eso, lo que vas a lograr es que estén leyendo sin poder parar, hasta llegar al final, que tengan esa sensación de que necesitan saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, que haya siempre una sorpresa. Pero ojo, aunque eso es importante porque hace que la historia avance, lo que le da consistencia es el conflicto de los personajes, porque si no es peripecia, nada más. La peripecia es entretenida, pero no es memorable. Hace que las cosas pasen, pero no que te calen. Lo que lo logra, lo que hace que te llegue al corazón, es que te emociones con los personajes y que lo que les pase a ellos te importe. Esta es una historia de amor y de redención, de perdón, del perdón a uno mismo, que es el más difícil de lograr. Todos hemos cometido un gran error en la vida, la gran cagada vital. ¿Tú sabes cuál es la tuya? La tienes, seguro; yo la tengo, todos tenemos una. No mitigar las consecuencias de ese gran error que cometimos en su momento puede ser más o menos fácil. Puedes arreglarlo con las personas, salir del paso, pero perdonarte a ti mismo es lo más difícil.