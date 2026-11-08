Pensar la IA

Fukuyama no ve un problema en la prometida “superinteligencia” —nadie sabe muy bien lo que será—, sino en los agentes de IA que ya existen: “En mi opinión, el principal peligro no radica en la superinteligencia en sí misma, sino más bien en el creciente uso de una IA agéntica cada vez más capaz. Hoy en día se encarga a los agentes de IA que realicen una amplia gama de tareas, desde las más cotidianas, como gestionar tu cuenta de correo electrónico, hasta otras más importantes, como la selección de objetivos militares o la elaboración de estrategias empresariales. [...] Delegar —prosigue Fukuyama— es fundamental para el funcionamiento de todos los sistemas jerárquicos, desde las empresas hasta los gobiernos nacionales. A los agentes humanos se les puede controlar sea mediante el establecimiento de normas detalladas que deben seguir, sea confiando en que tomen decisiones autónomas basadas en su formación, sus habilidades y su lealtad. Lograr que esto funcione correctamente en las organizaciones humanas es muy difícil, y lo será aún más en el caso de la IA con capacidad de agencia”.