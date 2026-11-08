Filippo Sorcinelli: “El perfume es una arquitectura aérea”

-Yo diría que un territorio se define más por el aire que lo envuelve que por los límites de un mapa. Por eso el olfato es un instrumento privilegiado para preservar la identidad secreta de un lugar. Traducir un paisaje en una fragancia es destilar el genius loci, el espíritu del territorio, su atmósfera. Mientras las fotografías muestran su superficie y los libros cuentan la historia de un lugar, el perfume conserva su alma. Puede volver eterno un territorio, rescatándolo del desgaste del tiempo y la uniformidad global. Crear una colección inspirada en el norte argentino, por ejemplo, significaría erigir un monumento invisible a la memoria de esa tierra. Y permitiría que cualquier persona pueda atravesar sus fronteras con una sola respiración para descubrir que la identidad de un lugar no se posee con la mirada, sino que se acoge en el pecho.