Alarma en el MotoGP: el multicampeón Francesco Bagnaia voló por los aires y sufrió una doble fractura en Qatar

Un impactante accidente preocupó al mundo del deporte motor durante la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP. El protagonista del siniestro fue Francesco "Pecco" Bagnaia, máxima figura del equipo oficial de fábrica de Ducati y uno de los pilotos más laureados de la parrilla. El italiano rodaba en el quinto puesto de la competencia en el Circuito Internacional de Lusail cuando, al ingresar a la curva 16, fue embestido desde atrás por el español Fermín Aldeguer (del equipo satélite Gresini), quien intentó un sobrepaso desmedido contra Pedro Acosta y terminó impactando de lleno la rueda trasera de la moto de Bagnaia. A raíz del toque, el corredor turinés salió despedido por el aire y se estrelló con violencia contra el asfalto y la zona de escape.