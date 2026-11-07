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Alarma en el MotoGP: el multicampeón Francesco Bagnaia voló por los aires y sufrió una doble fractura en Qatar

El piloto estrella de Ducati salió despedido de su moto tras ser embestido desde atrás por Fermín Aldeguer en la carrera Sprint de Lusail. Perdió el conocimiento momentáneamente, fue hospitalizado y quedó descartado para el fin de semana. Marc Márquez ganó la carrera.

VUELA POR LOS AIRES. Bagnaia sufrió un grave accidente en Qatar.
VUELA POR LOS AIRES. Bagnaia sufrió un grave accidente en Qatar.
Por Redacción Deportes Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Francesco Bagnaia sufrió una doble fractura en su pie derecho tras ser chocado por Fermín Aldeguer durante la carrera Sprint del GP de Qatar de MotoGP en Lusail.
  • El siniestro ocurrió por un sobrepaso fallido de Aldeguer, provocando bandera roja y la hospitalización del italiano, mientras Marc Márquez ganó la carrera corta.
  • La lesión margina a Bagnaia del fin de semana y evalúan operarlo, mientras que Márquez estiró su ventaja y podría consagrarse campeón de la temporada este domingo.
Resumen generado con IA

Un impactante accidente preocupó al mundo del deporte motor durante la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP. El protagonista del siniestro fue Francesco "Pecco" Bagnaia, máxima figura del equipo oficial de fábrica de Ducati y uno de los pilotos más laureados de la parrilla. El italiano rodaba en el quinto puesto de la competencia en el Circuito Internacional de Lusail cuando, al ingresar a la curva 16, fue embestido desde atrás por el español Fermín Aldeguer (del equipo satélite Gresini), quien intentó un sobrepaso desmedido contra Pedro Acosta y terminó impactando de lleno la rueda trasera de la moto de Bagnaia. A raíz del toque, el corredor turinés salió despedido por el aire y se estrelló con violencia contra el asfalto y la zona de escape.

La gravedad del impacto encendió las alarmas en el trazado qatarí: Bagnaia quedó inmóvil en la leca y perdió el conocimiento durante algunos segundos mientras era asistido de urgencia por los paramédicos, lo que forzó la bandera roja. Los exámenes iniciales arrojaron un diagnóstico severo: dos fracturas en el pie derecho que comprometen el cuarto y quinto metatarsiano. El multicampeón fue trasladado al Hospital de Doha para someterse a estudios de mayor complejidad y definir si debe ser intervenido quirúrgicamente, quedando descartado de toda actividad para el resto de la fecha. Por la maniobra imprudente, las autoridades deportivas sancionaron a Aldeguer con una doble penalización de "vuelta larga", quien reconoció su error y pidió disculpas públicas tras terminar 11°.

Una vez despejada la pista, la carrera corta se reanudó y terminó con la victoria del histórico referente español Marc Márquez, quien se impuso tras un roce al límite con el italiano Marco Bezzecchi que no recibió penalizaciones. Fabio Di Giannantonio fue segundo y el escolta del certamen, Jorge Martín, completó el podio con una notable remontada desde el décimo cajón de largada. Este resultado le permite a Márquez estirar a 49 puntos su ventaja sobre Martín en la tabla general: si el domingo se queda con la carrera principal y su rival no suma unidades, se consagrará campeón del MotoGP 2026.

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