El argentino Valentín Perrone protagonizó una remontada espectacular y fue tercero en el debut del Moto3

Un inicio que ilusiona para el campeonato

Tras la competencia, Perrone celebró en redes sociales y describió la exigencia de la prueba al señalar que fue una carrera muy sufrida, con poco agarre y muchas batallas en pista, en la que intentó ser inteligente pero agresivo para recuperar posiciones desde el fondo. El campeonato continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Brasil, donde buscará consolidar este gran arranque de temporada.