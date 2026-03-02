Secciones
El argentino Valentín Perrone protagonizó una remontada espectacular y fue tercero en el debut del Moto3

Perrone avanzó diez lugares en pista y confirmó su crecimiento dentro de la categoría menor del MotoGP.

Hace 1 Hs

El argentino Valentín Perrone tuvo un comienzo de temporada sobresaliente en el Mundial de Moto3 al finalizar tercero en el Gran Premio de Tailandia, primera fecha del calendario 2026. El joven piloto protagonizó una destacada remontada tras partir desde la 14ª posición y logró subir al podio luego de una carrera intensa en el circuito de Buriram. 

La clasificación había sido complicada para el corredor de 18 años, lo que lo obligó a iniciar desde el pelotón medio. Sin embargo, a lo largo de la competencia mostró un ritmo constante y una conducción precisa que le permitió avanzar posiciones hasta meterse en la lucha por los puestos de vanguardia. 

El podio representa el tercero en 22 participaciones dentro de la categoría desde su llegada en 2025. Integrante del equipo Red Bull KTM Tech3, Perrone ya había mostrado su potencial con un segundo puesto en el Gran Premio de Países Bajos la temporada pasada, resultado que hasta ahora era su mejor actuación. 

La carrera fue ganada por el español David Almansa, quien se impuso tras una cerrada definición frente a Máximo Quiles, mientras que el argentino aseguró el tercer lugar luego de superar a otros competidores en el grupo perseguidor durante los giros finales. 

Un inicio que ilusiona para el campeonato

Tras la competencia, Perrone celebró en redes sociales y describió la exigencia de la prueba al señalar que fue una carrera muy sufrida, con poco agarre y muchas batallas en pista, en la que intentó ser inteligente pero agresivo para recuperar posiciones desde el fondo. El campeonato continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Brasil, donde buscará consolidar este gran arranque de temporada. 

