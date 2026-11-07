Qué necesita Boca para ser campeón de la tabla anual 2026: los resultados que lo favorecen

Resumen para apurados
- Boca busca consagrarse campeón de la tabla anual este sábado en La Bombonera ante Defensa y Justicia, en una definición decisiva frente a Argentinos y Rosario Central.
- El equipo de Arruabarrena lidera con 60 puntos y +22 de diferencia de gol, igualado con Argentinos (+12) y seguido por Central (59), dependiendo de sí mismo para coronarse.
- Una victoria asegurará el título anual para el club de la Ribera, sellando una temporada regular exitosa según las combinaciones de resultados en los tres partidos simultáneos.
Boca afronta una tarde decisiva en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibe a Defensa y Justicia por la última fecha del Clausura, con la posibilidad de consagrarse campeón de la tabla anual 2026. Sin embargo, no es el único que mantiene chances: Argentinos y Rosario Central también disputan sus respectivos encuentros, en una definición que puede cambiar con cada gol.
El “Xeneize” llegó a esta última jornada como líder, con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos también acumulaba 60 unidades, aunque con una diferencia de +12, mientras que Rosario Central aparecía tercero con 59 puntos y +16. En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol es el primer criterio de desempate.
¿Qué resultados necesita Boca para salir campeón?
Boca tiene la ventaja de depender prácticamente de sí mismo. Si derrota a Defensa y Justicia, llegará a 63 puntos y se quedará con el título, salvo que Argentinos también gane y consiga revertir la amplia diferencia de gol que favorece al conjunto de la Ribera.
Si el equipo de Arruabarrena empata, necesitará que ni Argentinos ni Rosario Central ganen sus respectivos compromisos. En ese escenario, Boca alcanzaría los 61 puntos y conservaría el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol.
Incluso una derrota podría permitirle consagrarse, aunque dependería de que Argentinos también pierda y Rosario Central no consiga una victoria. Además, tendría que conservar la ventaja en la diferencia de gol frente a sus perseguidores.
Los tres partidos comenzaron a las 17.30: Boca recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera, Argentinos enfrenta a Huracán en La Paternal y Rosario Central juega contra Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.