River va por un campeón del mundo: el refuerzo que sueña sumar en 2027

River comenzó a planificar el mercado de pases para 2027 y uno de los principales nombres que aparece en carpeta es el de Guido Rodríguez, mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El futbolista de 32 años, surgido de las inferiores del “Millonario”, actualmente juega en Valencia de España y podría tener la oportunidad de regresar a Núñez después de una década en el exterior.