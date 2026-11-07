River va por un campeón del mundo: el refuerzo que sueña sumar en 2027

Resumen para apurados
- River Plate proyecta repatriar a Guido Rodríguez desde España en 2027 para reforzar su mediocampo ante la falta de alternativas en ese puesto.
- El volante surgido del club juega en Valencia con contrato hasta 2028, mientras River evalúa recambios por la lesión de Moreno y el fin del préstamo de Vera.
- Aunque la dirigencia española descartó negociar por ahora, la llegada del campeón mundial aportaría la jerarquía internacional clave que busca el club.
River comenzó a planificar el mercado de pases para 2027 y uno de los principales nombres que aparece en carpeta es el de Guido Rodríguez, mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El futbolista de 32 años, surgido de las inferiores del “Millonario”, actualmente juega en Valencia de España y podría tener la oportunidad de regresar a Núñez después de una década en el exterior.
Según informó el periodista Sebastián Srur, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo tiene al volante central como uno de sus principales objetivos para la próxima temporada. La intención es incorporar a un futbolista de jerarquía y experiencia internacional para fortalecer una posición que generó dificultades durante buena parte de este año.
Sin embargo, la operación no será sencilla. Rodríguez tiene contrato con Valencia hasta junio de 2028, con la posibilidad de extenderlo por otra temporada, y es considerado una pieza importante del equipo español. Además, el director deportivo del club, Braulio Vázquez, descartó por el momento una posible transferencia.
“No ha llegado ninguna oferta. Guido es campeón del mundo y es normal que se puedan interesar. A nosotros no nos ha llegado ninguna oferta. No escucharemos ofertas”, aseguró el dirigente en declaraciones a DAZN, según reprodujo el medio español Plaza Deportiva.
Por qué River busca un volante central
La necesidad de reforzar el mediocampo está relacionada con las dificultades que atravesó River para encontrar continuidad en el puesto de volante central. Aníbal Moreno, quien aparecía como una de las principales alternativas para desempeñarse en esa posición, sufrió problemas lumbares que lo mantuvieron alejado de las canchas durante buena parte del segundo semestre.
A eso se suma la situación de Fausto Vera, cuyo préstamo desde Atlético Mineiro finaliza en diciembre. Aunque el club cuenta con una opción de compra, su continuidad no está asegurada y todo indica que la dirigencia deberá evaluar nuevas alternativas para ese sector.
En ese contexto, Guido Rodríguez aparece como una opción atractiva por su experiencia, capacidad de recuperación y manejo de los tiempos del juego. Se trata de un mediocampista central de características defensivas, que se destaca por su ubicación táctica, su juego aéreo y la distribución de la pelota.
La búsqueda también responde a la política de incorporaciones que pretende implementar Di Carlo. El presidente anticipó que River realizará ajustes puntuales en el plantel, con la intención de priorizar la calidad por encima de la cantidad de refuerzos. En ese sentido, habló de realizar correcciones en dos o tres posiciones específicas.
El posible regreso de un campeón del mundo
Rodríguez surgió de las inferiores de River y debutó oficialmente en Primera División en octubre de 2014, bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Sin embargo, apenas disputó 18 partidos oficiales antes de continuar su carrera en Defensa y Justicia y posteriormente emigrar al fútbol mexicano.
En el exterior vistió las camisetas de Tijuana y América, antes de dar el salto a Europa, donde jugó para Betis, West Ham y Valencia. También integró el plantel de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.
En enero de este año llegó al conjunto español procedente de West Ham y rápidamente se convirtió en una pieza importante. Su rendimiento llevó a Valencia a renovarle el contrato hasta 2028, lo que representa uno de los principales obstáculos para su eventual regreso.
Aunque el equipo español atraviesa una situación deportiva complicada en La Liga, Rodríguez mantiene un papel relevante dentro del plantel y no tiene asegurada una salida en el próximo mercado de pases.
Por ahora, el interés de River no se tradujo en una oferta formal a Valencia. La dirigencia deberá evaluar las condiciones económicas de una posible transferencia y conocer la voluntad del futbolista antes de avanzar. El deseo de repatriar a un campeón del mundo ya está instalado, pero su regreso a Núñez todavía aparece como una operación compleja.