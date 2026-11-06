“No hay que instalar cosas que no existen”: “Chiqui” Tapia respondió a las críticas por el arbitraje

Resumen para apurados
- Claudio Tapia defendió el arbitraje argentino en Radio La Red tras las críticas por el Superclásico y pidió no predisponer mal a la gente ni generar sospechas infundadas.
- Los reclamos crecieron tras las quejas de River por la actuación de Nicolás Ramírez y el VAR en La Bombonera, que dejó dos expulsados y derivó en sanciones disciplinarias.
- El dirigente llamó a colaborar para mejorar el fútbol y bajar la hostilidad, a días de una definición clave y simultánea de la tabla anual entre Boca, Argentinos y Central.
Claudio Tapia salió a responder las críticas al arbitraje que se multiplicaron después del Superclásico. “No hay que instalar cosas que no existen”, afirmó el presidente de la AFA en una entrevista con Radio La Red. “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje”, agregó.
El dirigente defendió a los jueces. “Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos”, explicó. También pidió cuidar el clima alrededor de los partidos. “No hay que predisponer mal a la gente”, remarcó.
Tapia apuntó, además, contra las protestas de los jugadores. “Yo veo que ahora hay tumultos de ocho o 10 jugadores protestando una jugada”, cuestionó. “Si todos queremos un fútbol mejor, todos tenemos que colaborar”, pidió.
El contexto
Sus palabras llegaron después de una semana de reclamos desde River por el arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR de Silvio Trucco en La Bombonera, donde el equipo de Leonardo Ponzio terminó con dos expulsados. Rodolfo D’Onofrio, Stefano Di Carlo y Nicolás Otamendi cuestionaron las decisiones, la AFA publicó los audios del VAR y el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas a Gonzalo Montiel. Tapia, de todos modos, no nombró a River en sus declaraciones.
El presidente de la AFA habló después de la conferencia de prensa sobre la definición de la tabla anual. “Feliz de estar viviendo este momento, este torneo tan apasionante”, dijo. También hizo referencia a las críticas por el título que recibió Rosario Central en 2025, cuando la tabla anual se coronó sin que estuviera establecido de antemano. “Quizás algunos lo discutían un poquito el año pasado. Las cosas a veces cambian”, señaló.
La definición será el sábado a las 17.30, con tres partidos en simultáneo: Boca y Argentinos llegan con 60 puntos, y Rosario Central, con 59.