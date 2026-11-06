“No hay que instalar cosas que no existen”: “Chiqui” Tapia respondió a las críticas por el arbitraje

El contexto

Sus palabras llegaron después de una semana de reclamos desde River por el arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR de Silvio Trucco en La Bombonera, donde el equipo de Leonardo Ponzio terminó con dos expulsados. Rodolfo D’Onofrio, Stefano Di Carlo y Nicolás Otamendi cuestionaron las decisiones, la AFA publicó los audios del VAR y el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas a Gonzalo Montiel. Tapia, de todos modos, no nombró a River en sus declaraciones.