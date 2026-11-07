Cruel desenlace para Argentina en la Finalissima de futsal: cayó por penales ante Brasil tras un partidazo

Las emociones se desataron en el complemento: a falta de menos de diez minutos para el cierre, Pito aprovechó un descuido en la salida albiceleste y definió con categoría para abrir la cuenta en favor del "Scratch". Lejos de replegarse, y sostenida por intervenciones clave del guardameta Lukas Acosta, Argentina encontró la igualdad mediante una maniobra individual excelsa de Lucas Trípodi: el ala del Nagoya japonés controló y sacó un zurdazo inapelable que dejó sin reacción a Willian, sellando el 1-1 y festejando de cara a la tribuna con el gesto del Topo Gigio.