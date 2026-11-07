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Cruel desenlace para Argentina en la Finalissima de futsal: cayó por penales ante Brasil tras un partidazo

La Albiceleste igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario gracias a un golazo de Lucas Trípodi, pero el travesaño le negó el quinto remate en una infartante definición desde el punto penal. El seleccionado de Matías Lucuix disputará este domingo el partido por el tercer puesto ante Portugal, mientras que la "Canarinha" definirá la corona frente a España en el certamen que se disputa en Río de Janeiro.

Cruel desenlace para Argentina en la Finalissima de futsal: cayó por penales ante Brasil tras un partidazo
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina cayó por penales ante Brasil tras empatar 1-1 en Río de Janeiro y quedó fuera de la final de la Finalissima de futsal luego de una definición sumamente ajustada.
  • Pito abrió el marcador para Brasil y Lucas Trípodi igualó para la Selección, pero el travesaño desvió el último remate albiceleste en una infartante tanda de penales.
  • La Albiceleste disputará este domingo el tercer puesto ante Portugal, mientras que Brasil y España definirán el título del certamen intercontinental en territorio carioca.
Resumen generado con IA

En una nueva edición del superclásico sudamericano cargada de drama, la selección argentina de futsal se quedó a las puertas de la gran final de la Finalissima 2026. En el Arena Niterói de Río de Janeiro y ante más de 2.600 espectadores, el combinado nacional forzó hasta el límite a Brasil —vigente campeón del mundo y de América— tras igualar 1-1 en los 40 minutos regulares, pero terminó cayendo 5-4 en la tanda de penales luego de que el tiro definitivo se estrellara contra el ángulo superior derecho.

El desarrollo del encuentro exhibió una enorme intensidad física y táctica desde el pitazo inicial. Pese a que el marcador no se movió durante la primera parte, el conjunto local estrelló tres disparos en los palos, mientras que los dirigidos por Matías Lucuix respondieron con ocasiones claras en los pies de Lucas BoloÁngel Claudino y Agustín Plaza, bien neutralizadas por el arquero Willian, figura del último Mundial de Uzbekistán.

Las emociones se desataron en el complemento: a falta de menos de diez minutos para el cierre, Pito aprovechó un descuido en la salida albiceleste y definió con categoría para abrir la cuenta en favor del "Scratch". Lejos de replegarse, y sostenida por intervenciones clave del guardameta Lukas Acosta, Argentina encontró la igualdad mediante una maniobra individual excelsa de Lucas Trípodi: el ala del Nagoya japonés controló y sacó un zurdazo inapelable que dejó sin reacción a Willian, sellando el 1-1 y festejando de cara a la tribuna con el gesto del Topo Gigio.

La paridad condujo a la definición desde el punto penal, donde la precisión se mantuvo absoluta a lo largo de las primeras cuatro ejecuciones por bando. La fortuna se inclinó del lado brasileño en el quinto remate, cuando el derechazo de Trípodi dio de lleno en la unión del palo y el travesaño. Con este resultado, Argentina se medirá este domingo desde las 14.30 ante Portugal por la medalla de bronce, mientras que Brasil y España dirimirán el título del certamen intercontinental.

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