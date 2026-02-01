Secciones
Brasil volvió a frustrar a la Selección Argentina y se quedó con la Copa América de futsal

El equipo dirigido por Matías Lucuix perdió 2-1 en Luque tras un gol en el tramo final y cerró el torneo como subcampeón continental.

Hace 1 Hs

La Selección Argentina de futsal volvió a quedarse a un paso del título. En la final de la Copa América de Futsal, disputada en Luque, cayó 2-1 frente a Brasil por un gol en el último minuto y debió conformarse con el subcampeonato.

El partido se jugó en la Arena Óscar Harrison y tuvo un desarrollo parejo, intenso y con tramos de dominio alternado. Brasil golpeó primero. A los 9 minutos de la primera mitad, Joao Víctor encontró espacio y, con un remate de derecha, venció a Lukas Acosta para el 1-0. A partir de esa ventaja, la “Verdeamarela” administró el ritmo, mientras Argentina buscó emparejar desde la presión y el volumen de juego.

La Albiceleste generó situaciones claras, pero se topó una y otra vez con el arquero Matheus, determinante para sostener la diferencia. La más nítida fue un remate de Matías Rosa que pegó en ambos palos y salió. En el complemento, el equipo de Matías Lucuix insistió y encontró premio sobre el final: con arquero-jugador y Rosa como protagonista, llegó el empate a falta de poco más de dos minutos.

El 1-1 parecía empujar el duelo al alargue, pero Brasil volvió a pegar cuando el reloj apremiaba. A 1:20 del cierre, Dyego sacó un disparo desde afuera del área que, tras un desvío, descolocó a Acosta y terminó en la red. No hubo tiempo para más.

Así, Argentina cerró un torneo de muy buen nivel, con pocos goles recibidos y una final más en el historial, aunque sin el premio mayor. Brasil, por su parte, sumó su duodécima consagración continental y confirmó su hegemonía en el certamen.

