Brasil volvió a frustrar a la Selección Argentina y se quedó con la Copa América de futsal

La Albiceleste generó situaciones claras, pero se topó una y otra vez con el arquero Matheus, determinante para sostener la diferencia. La más nítida fue un remate de Matías Rosa que pegó en ambos palos y salió. En el complemento, el equipo de Matías Lucuix insistió y encontró premio sobre el final: con arquero-jugador y Rosa como protagonista, llegó el empate a falta de poco más de dos minutos.