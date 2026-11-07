Mundial de Pádel: Argentina cayó 2 a 0 ante España en la final femenina

El primer punto de la definición favoreció a la dupla integrada por Ari Sánchez y Andrea Ustero, quienes superaron a Aranza Osoro y Martina Fassio por un doble 6-3 en una hora y media de juego. Las españolas tomaron la iniciativa en el set inicial con quiebres en el tercer y quinto juego para adelantarse 5-1. Pese a que las representantes argentinas recuperaron un servicio, el margen de errores no forzados (21 frente a 13) inclinó el trámite para el cierre de la manga a favor del conjunto ibérico. En el segundo capítulo, Osoro y Fassio emparejaron las acciones pero carecieron de contundencia en los momentos determinantes, sin lograr capitalizar ninguna de las ocho posibilidades de quiebre que generaron. Con el marcador 5-3 para España, la pareja albiceleste dispuso de una oportunidad con un 0-40 desde la devolución, pero Sánchez y Ustero conservaron su turno de saque para resolver el primer punto.