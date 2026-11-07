Mundial de Pádel: Argentina cayó 2 a 0 ante España en la final femenina
Las parejas Osoro-Fassio y Brea-Jensen fueron superadas en los dos primeros puntos de la serie decisiva en Qatar. El conjunto europeo sumó su décima corona—la séptima consecutiva— y amplió a 10 a 8 la ventaja en el historial frente al seleccionado nacional.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina de pádel cayó 2-0 ante España en la final del Mundial de Doha, Qatar, tras perder los dos primeros partidos de la serie.
- Las duplas Osoro-Fassio y Brea-Jensen fueron superadas en los duelos decisivos, en una serie donde el conjunto europeo culminó invicto y con solo un set en contra.
- Con este triunfo, España ratificó su hegemonía mundial al obtener su décima corona histórica, la séptima consecutiva, y lidera 10 a 8 el historial frente a la Albiceleste.
La selección argentina femenina de pádel finalizó como subcampeona del Mundial de Doha tras perder 2 a 0 frente a España en la serie por el título. Con este triunfo, el seleccionado europeo ratificó su hegemonía en el certamen ecuménico al adjudicarse su décima corona histórica y la séptima de manera consecutiva, ampliando a 10 a 8 la ventaja en el balance particular ante el representativo argentino en la historia de la competencia.
La derrota de Osoro y Fassio en el turno inicial
El primer punto de la definición favoreció a la dupla integrada por Ari Sánchez y Andrea Ustero, quienes superaron a Aranza Osoro y Martina Fassio por un doble 6-3 en una hora y media de juego. Las españolas tomaron la iniciativa en el set inicial con quiebres en el tercer y quinto juego para adelantarse 5-1. Pese a que las representantes argentinas recuperaron un servicio, el margen de errores no forzados (21 frente a 13) inclinó el trámite para el cierre de la manga a favor del conjunto ibérico. En el segundo capítulo, Osoro y Fassio emparejaron las acciones pero carecieron de contundencia en los momentos determinantes, sin lograr capitalizar ninguna de las ocho posibilidades de quiebre que generaron. Con el marcador 5-3 para España, la pareja albiceleste dispuso de una oportunidad con un 0-40 desde la devolución, pero Sánchez y Ustero conservaron su turno de saque para resolver el primer punto.
El intento de Brea y Jensen y la definición del título
Para el segundo encuentro, el cuerpo técnico argentino implementó una modificación posicional al colocar a Delfi Brea sobre el revés junto a Claudia Jensen para medirse ante Paula Josemaría y Gemma Triay. Tras un inicio favorable a las europeas, que hilvanaron un parcial de cinco juegos consecutivos para llevarse la primera manga por 6-2 —lapso en el que la dupla argentina no dispuso de opciones de break y acumuló 14 fallas no forzadas contra 8 tiros ganadores—, el desarrollo se equilibró en el segundo set. Con mayor consistencia defensiva y Brea ajustando los envíos cruzados, la pareja nacional recuperó una desventaja inicial, atravesó un pasaje de fricción con advertencias arbitrales para ambos lados y llevó la manga al desempate, imponiéndose por 7-6 (5).
En el set definitorio, el partido mantuvo la alternancia con cuatro quiebres consecutivos y paridad hasta el 3-3. A partir de esa instancia, Josemaría y Triay estabilizaron su rendimiento con el primer saque, redujeron los errores no forzados y se quedaron con los últimos tres juegos para sellar el 6-3 final tras dos horas y media de disputa. Al resolverse la serie por 2-0, quedó sin efecto el tercer partido. De esta manera, el conjunto español concluyó el certamen en forma invicta y con solo un set en contra a lo largo de toda la semana de competencia en territorio qatarí.