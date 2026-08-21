Fue técnico de la Selección de Italia y volvió a Tucumán para transformar la enseñanza del pádel

La respuesta funcionó como una primera señal. “Quiere decir que había mucho interés. Creo que habría que implementarlo con más frecuencia”, explicó Spector, que conoce desde adentro los dos mundos sobre los que habla: primero fue jugador profesional y después construyó buena parte de su carrera alrededor de la formación. Entre 2014 y 2021 dirigió a la selección italiana y posteriormente fue responsable de la capacitación de profesores de la Federación Italiana de Tenis y Pádel.