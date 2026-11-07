BABASÓNICOS EN TUCUMÁN. El piropo al Palacio de los Deportes, varios desmayos y la energía de una banda que no envejece.

Fue un recital de contrastes. Entre los temas nuevos y los clásicos, Babasónicos construyó una lista capaz de recorrer distintas etapas de su historia sin convertir el show en un ejercicio de nostalgia. “Putita”, “Irresponsables”, “Y qué” y “Cómo eran las cosas” estuvieron entre los momentos reconocibles, esos en los que el público parece cantar incluso antes de que llegue la primera palabra. También apareció “Fizz”, mientras que “Miau” se convirtió en uno de los grandes festejos de la noche entre los temas más recientes. Quedó pendiente “La Lanza”, uno de esos clásicos modernos que ya forman parte del repertorio afectivo de sus seguidores.