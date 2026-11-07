Hallaron la escena del crimen de Nancy Godoy: una mano amputada y una foto clave en su celular

Resumen para apurados
- Investigadores hallaron en Corrientes la escena del femicidio de la docente Nancy Godoy, su mano amputada y una selfie clave del celular para esclarecer el crimen.
- La víctima desapareció el 7 de octubre en Esquina y su cuerpo mutilado apareció el 28. Hay cinco detenidos con prisión preventiva, investigados por homicidio y encubrimiento.
- Las pericias de ADN sobre las prendas quemadas y los estudios entomológicos serán determinantes para reconstruir la data de muerte y definir la responsabilidad de los imputados.
La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en la localidad correntina de Esquina, sumó en los últimos días nuevos hallazgos que podrían resultar determinantes para reconstruir el crimen. Los investigadores encontraron la presunta escena del asesinato, la mano izquierda que le habían amputado y una prenda con cortes. Además, el análisis de su teléfono celular permitió recuperar una fotografía tomada tres días después de su desaparición.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el principal escenario del crimen fue localizado en el paraje El Malezal, a unos 10 metros del lugar donde había sido encontrado el cadáver. Durante los rastrillajes realizados en la zona, el equipo de investigación, encabezado por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, también encontró restos humanos, mechones de cabello y un pantalón con tajos visibles.
Los elementos, que podrían pertenecer a la víctima, fueron preservados para realizar los correspondientes estudios genéticos y cotejos de ADN. Entre los restos recuperados se encuentra la mano izquierda de Nancy, cuya amputación había sido confirmada por la autopsia.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores surgió del análisis técnico del celular de la docente. Los peritos recuperaron una selfie con fecha del 10 de octubre, tres días después de que fuera vista por última vez.
La fotografía podría permitir acotar el período en el que ocurrió el femicidio y contrastar las declaraciones de los acusados y los testigos.
Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio
Por el asesinato hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el crimen: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.
Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.
Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.
Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy
El cuerpo de la docente fue encontrado semisumergido en un viejo potrero, en un sector de difícil acceso que todavía no había sido recorrido durante los rastrillajes. A pocos metros, los investigadores habían localizado un bolso que contenía el teléfono celular de la víctima, del que luego se recuperó la fotografía del 10 de octubre.
Debido al avanzado estado de descomposición y a los efectos del agua y la fauna, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Forense (IMF) para la autopsia.
El estudio determinó que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta. Presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.
También se detectaron lesiones defensivas y mutilaciones, incluida la amputación de la mano izquierda. El informe forense precisó que las heridas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa.
Por la cantidad y las características de las lesiones, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no determinaron cuántas ni de qué tipo.
El avanzado estado de descomposición impidió establecer si la docente sufrió una agresión sexual. De todos modos, las fuentes judiciales indicaron que, mediante procedimientos específicos, buscarán identificar marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen.
Tampoco se pudo determinar con precisión cuándo ocurrió la muerte. Por ese motivo, el Instituto Médico Forense solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre la fecha del fallecimiento.
En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) participa de los análisis genéticos que todavía están pendientes.
La desaparición y los últimos hallazgos en los allanamientos
Nancy Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron su desaparición y se inició una investigación que derivó en cinco detenciones.
La mujer se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Tenía previsto regresar dos días después de la zona rural donde trabajaba, pero nunca lo hizo.
Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías encontró el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.
A los hallazgos recientes se suman las prendas quemadas que fueron secuestradas en la tapera de Zarza, uno de los capataces detenidos por el femicidio. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a la docente.
El lugar donde se encontraron esas prendas está ubicado a apenas 150 metros de la Escuela Rural N.º 626, donde trabajaba Godoy. Las fuentes judiciales señalaron que todavía no se estableció si la ropa está completa o parcialmente quemada. Las pericias también deberán determinar si contiene restos de material biológico.