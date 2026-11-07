Hallaron la escena del crimen de Nancy Godoy: una mano amputada y una foto clave en su celular

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en la localidad correntina de Esquina, sumó en los últimos días nuevos hallazgos que podrían resultar determinantes para reconstruir el crimen. Los investigadores encontraron la presunta escena del asesinato, la mano izquierda que le habían amputado y una prenda con cortes. Además, el análisis de su teléfono celular permitió recuperar una fotografía tomada tres días después de su desaparición.