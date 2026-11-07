Seguridad

Detuvieron a Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, por golpear a un policía en Entre Ríos

El artista fue arrestado durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, luego de agredir a un efectivo que le impidió ingresar a un casino que estaba cerrado.

Emanuel Noir.
Emanuel Noir.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, fue detenido este sábado en Entre Ríos tras golpear a un policía que le impidió entrar a un casino cerrado.
  • El músico hirió al agente en el rostro con sus anillos al mostrarse violento. La policía redujo a Noir y a un amigo, trasladándolos a la Comisaría Primera.
  • El fiscal Juan Pablo Gile imputó al cantante por lesiones y resistencia a la autoridad, un nuevo conflicto judicial que podría complicar su carrera artística.
Resumen generado con IA

Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un violento episodio en el que golpeó a un policía que le impidió ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 5.45. El cantante atacó al agente, de 40 años, que cumplía tareas de seguridad, y le provocó lesiones en el rostro. Una fotografía de la víctima permitió observar los cortes y las marcas que le dejó la agresión.

En el lugar también se encontraba Nicolás Gómez, de 29 años, amigo del artista. De acuerdo con el reporte policial, los efectivos utilizaron la “fuerza mínima e indispensable” para detener a ambos hombres. Las fuentes indicaron que Noir estaba alterado y se mostró violento ante la presencia de los uniformados.

Según señalaron medios locales, los cortes que sufrió el policía habrían sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante.

EN ENTRE RÍOS. Así quedó el policía golpeado. EN ENTRE RÍOS. Así quedó el policía golpeado. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE

De qué acusan a Emanuel Noir

En la causa intervino el fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso el traslado de Noir a la alcaidía de la Comisaría Primera. El músico quedó detenido por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

En cuanto a la situación procesal de Gómez, las fuentes consultadas no precisaron bajo qué imputación fue arrestado.

Quién es Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes

Emanuel Noir nació en Entre Ríos en 1989 y alcanzó popularidad como líder de Ke Personajes. En una reciente entrevista con Mario Pergolini, el cantante habló sobre las dificultades que atravesó durante su infancia y adolescencia, marcadas por la ausencia de su padre y un contexto de vulnerabilidad económica y social.

Contó que comenzó a tatuarse a los 11 años junto a amigos del barrio, como una forma de expresión y pertenencia. Ante la falta de recursos, se rebuscaba vendiendo cobre y comprando planchas de tatuajes en un kiosco ubicado frente a su escuela. Uno de sus primeros tatuajes significativos fue el nombre de su madre, que se hizo en los hombros como gesto de afecto y reconocimiento.

También relató que su barrio estaba atravesado por el consumo y la comercialización de drogas. Según recordó, en apenas cuatro manzanas había 11 puntos de venta de estupefacientes.

A los 13 años comenzó a consumir marihuana. Con el tiempo, el consumo se agravó con psicofármacos y alcohol, sustancias que utilizaba para intentar controlar su carácter eufórico y agresivo, aunque sus efectos eran pasajeros.

El artista también habló de la depresión que atravesó y de los intentos de suicidio que sufrió, el último de ellos en 2020.

“Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza solo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento”, recordó al describir uno de los períodos más difíciles de su vida.

En uno de esos episodios, contó que llegó a sentir que su propio reflejo en el espejo se burlaba de él. Finalmente, acompañado por un amigo, decidió buscar ayuda y se internó en una institución de rehabilitación en Santa Fe.

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