Detuvieron a Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, por golpear a un policía en Entre Ríos

Contó que comenzó a tatuarse a los 11 años junto a amigos del barrio, como una forma de expresión y pertenencia. Ante la falta de recursos, se rebuscaba vendiendo cobre y comprando planchas de tatuajes en un kiosco ubicado frente a su escuela. Uno de sus primeros tatuajes significativos fue el nombre de su madre, que se hizo en los hombros como gesto de afecto y reconocimiento.