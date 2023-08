La increíble historia de superación de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, que sorprende y emociona a su público

“Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada”, concluyó en la nota con Gastón Pauls.