Marixa Balli reveló cuál es su pasatiempo secreto: "Me brindo plenamente"

Su historia profesional incluye su paso por el modelaje publicitario, su elección como “Diosa del verano” a los 21 años en el programa Ritmo de la noche, su relación con el cantante cuartetero Rodrigo a los 23, su posterior etapa como vedette en obras de revista como Más pinas que las gallutas y el éxito internacional de La cachaca, estrenada en 1998. En 2005 abrió un local de ropa en La Salada y, años después, una marca de calzado en Flores. En 2022 se sumó como panelista a LAM y actualmente trabaja en el magazine Cortá por Lozano, de Telefe.