Laurita Fernández explicó por qué no estará en el nuevo programa de Marley en Telefe

Etchegoyen también sostuvo que, según la información que había recibido, la decisión de quedarse con Momi habría respondido a una determinación del canal. Incluso señaló que, si Marley daba el visto bueno, Laurita podía incorporarse a Telefe por su experiencia como conductora. Sin embargo, el periodista aclaró que no le constaba que Marley hubiera descartado personalmente a Fernández. “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede”, expresó.