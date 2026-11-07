Laurita Fernández explicó por qué no estará en el nuevo programa de Marley en Telefe

Resumen para apurados
- Laurita Fernández aclaró que no estará con Marley en Telefe porque nunca recibió una propuesta formal, desmintiendo rumores tras la designación de Momi Giardina.
- Versiones periodísticas indicaban que Fernández había sido descartada por el canal. La bailarina explicó que sus giras teatrales limitan sus proyectos televisivos.
- El regreso de 'Minuto para Ganar' consolida a Momi Giardina como co-conductora estelar, mientras Fernández prioriza su agenda teatral frente a ofertas en TV.
Alejandro "Marley" Wiebe prepara su regreso a Telefe con una nueva temporada de “Minuto para Ganar”. En esta oportunidad, el conductor estará acompañado por Momi Giardina. Sin embargo, antes de que se definiera quién acompañaría al conductor, otro nombre había sonado con fuerza: el de Laurita Fernández.
La posibilidad de que la bailarina y conductora se incorporara al programa generó versiones sobre una supuesta decisión del canal de elegir a Momi en su lugar. Ahora, Laurita aclaró qué ocurrió y desmintió que hubiera recibido una propuesta formal para participar del ciclo.
Qué dijo Laurita Fernández sobre su posible llegada a Telefe
La información fue revelada por Majo Martino, quien contó que conversó con Fernández y transmitió su respuesta. Según explicó la panelista, la artista le dijo que había recibido consultas de distintos programas de televisión, pero que sus compromisos laborales le impedían aceptar algunas propuestas.
“Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó”, fue la respuesta que, según Martino, le dio la bailarina.
Además, la panelista compartió otra frase de Laurita sobre el conductor: “Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para Ganar”.
La versión sobre la elección de Momi Giardina para acompañar a Marley
La posibilidad de que Laurita Fernández se sumara al ciclo había sido comentada meses atrás por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. En ese momento, aseguró que la producción había evaluado a varias figuras para acompañar a Marley y que la bailarina estaba entre las candidatas.
“Hace unos meses estaban buscando la compañera para Alejandro en su vuelta al canal para hacer Minuto para Ganar. Finalmente quedó Momi Giardina, pero había otras famosas en carpeta que fueron rebotadas, una es Laurita”, había contado.
Etchegoyen también sostuvo que, según la información que había recibido, la decisión de quedarse con Momi habría respondido a una determinación del canal. Incluso señaló que, si Marley daba el visto bueno, Laurita podía incorporarse a Telefe por su experiencia como conductora. Sin embargo, el periodista aclaró que no le constaba que Marley hubiera descartado personalmente a Fernández. “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede”, expresó.