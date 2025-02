El dramático testimonio de vida de Mon Laferte: abusos, consumo, depresión y el arte como salvación

A los 17 años, debió hacerse cargo de su abuela que tras un derrame quedó postrada. "En las noches salía a cantar y con eso compraba pañales", relató. Entonces, debió aprender a coser para hacer sus propios vestidos de presentación. Pero a los 18 la historia se repitió: "Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui".