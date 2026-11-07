Se operó la nariz, la cirugía salió mal y ahora los médicos deberán pagarle $50 millones

El 12 de julio de 2022, Gonzalo Ramiro Aguiar se sometió a una rinoplastia estética y funcional en el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, en Morón. Antes de la intervención, presentaba una desviación del tabique nasal, dificultades para respirar, ronquidos y alteraciones en la percepción de olores y sabores. Su objetivo era corregir esos problemas y mejorar también la apariencia de su nariz.