Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

La sentencia de primera instancia, que condenó a los demandados a pagar $2 millones, llegó el 7 de mayo de 2018. Los demandados, por su parte, ejercieron su derecho a defenderse apelando el fallo inicial, basando su argumentación en que la complicación visual era una “fatalidad inevitable” derivada del tratamiento para salvar la vida de la niña. El sanatorio argumentó que la responsabilidad de la institución no estaba en la calidad de la asistencia otorgada, la cual calificaron de “excelencia”, sino en la obligación de los padres de seguir las indicaciones médicas tras el alta. Los profesionales de la salud también sostuvieron que el control de fondo de ojo no podía realizarse durante la internación, sino sólo a partir de “las cuatro a seis semanas de vida”, por lo que habían actuado “adecuada y oportunamente al indicar el respectivo análisis oftalmológico”. El camino del expediente estuvo plagado de recursos, incluyendo una intervención de la Corte Suprema de Justicia que, en noviembre de 2024, anuló un fallo previo de Cámara, reenviando la causa para un nuevo pronunciamiento. En esa instancia, la Corte Suprema estableció una doctrina legal citada en el nuevo fallo, indicando que “incurre en arbitrariedad la sentencia que analiza la prueba de manera parcializada y sin rigor jurídico”, un revés que obligó a la Sala I de la Cámara a reformular su análisis. Los jueces se abocaron entonces a considerar los “deberes secundarios de conducta” que pesan sobre los prestadores de salud, trascendiendo la mera prestación médica principal. El eje central de la nueva resolución se enfocó en el deber de información, considerado como una fuente autónoma de responsabilidad, aumentándose cuando el caso involucra a un profesional y “un profano”, en lo que la doctrina judicial denomina una “asimetría informativa”. El vocal preopinante, doctor Benjamín Moisá, sostuvo en sus fundamentos que “al integrar el deber de información, es evidente que para que la actividad médica pueda ser calificada como diligente, debe haberse dado cumplimiento también con el deber de informar”. En esta línea, el fallo analizó si la mera indicación de un fondo de ojo era suficiente para cumplir con el estándar profesional que exigía el caso. La conclusión del tribunal fue contundente: la indicación de realizar el examen de fondo de ojo fue insuficiente para cumplir con el deber secundario de conducta que les correspondía a los médicos. Los jueces encontraron que la anotación en la historia clínica no demostró que se hubiera “comunicado a los padres de la niña el plazo urgente dentro del cual debía realizarse, ni destacado la importancia de realizar los controles oftalmológicos, ni su periodicidad, ni mucho menos advertido sobre las consecuencias probables de su omisión”. Para el tribunal, la ausencia de esta información impidió a los padres tomar decisiones fundadas respecto al tratamiento.