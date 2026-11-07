Tiempo de balances y de gestionar el estrés

El último tramo del año sirve a las personas y a las organizaciones para realizar un balance de lo que cumplió para el período respeto de lo proyectado. En tiempos de crisis persistentes, estos análisis son recurrentes y, en muchos casos, encuentran a la comunidad al borde de un ataque de nervios. El sueldo no alcanza, pese a que la inflación ha cedido. Los trabajadores están pendientes de sus actividades propias, pero también de los exámenes si aún cuentan con hijos en edad escolar. El tiempo no alcanza y, así, se alimenta el estrés.