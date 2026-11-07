Cartas de lectores: la derecha global

El lector Pérez Cleip sigue demostrando cierto grado de confusión, al momento de analizar mis posturas históricas, políticas e ideológicas que, ya sea en el foro o en cartas de lectores, plasmo casi a diario, gracias a la generosidad de LA GACETA para abrir estos canales de debate político ciudadano. No leerá muchas críticas mías hacia Perón, no porque yo sea peronista (soy radical yrigoyenista y cristinista, a mucha honra), sino porque la influencia de Evita fue la que marcó el nacimiento del Justicialismo yrigoyenista, que luego quedaría definitivamente con el nombre de Partido Justicialista. Pérez Cleip, en su carta (“La derecha global”, 05/11), insiste con desvirtuar el pasado y el presente, sosteniendo un negacionismo desconcertante para este siglo XXI, por lo siguiente: a) Critica al Gobierno de la hermana Cuba, pero nada dice del bloqueo imperialista que asfixia a la población cubana desde el siglo pasado; b) Manifiesta tal odio y aversión hacia figuras como las de Evo y Cristina, Chávez y Maduro o cualquier expresión de Izquierda o progresismo, que nunca repudió los intentos de asesinato de varios de éstos; ni los golpes de Estado y golpes blandos; ni el literal “secuestro” del presidente Maduro y su esposa, por parte del gobierno de Trump. c) Pondera el sistema judicial argentino cuando debe justificar el ilegal encarcelamiento de Cristina, pero calla cuando debe explicar cómo es posible que un Macri siga paseando por el mundo (con la nuestra), teniendo un centenar de causas abiertas desde hace décadas, incluida la de Correo Argentino. Por último, Pérez Cleip sostiene que, por suerte y bendición de los cielos o de las fuerzas del cielo que él tanto adora, “nunca más se adoctrinará” a las nuevas generaciones en escuelas y colegios, ratificando su negacionismo o confusión histórica. La línea histórica de Rivadavia y su proimperialismo anglo (sistematizada por Mitre y Sarmiento, consolidada por la Generación de 1880 y marcada a sangre y fuego por las dictaduras que padecimos entre 1930 y 1983), goza de buena salud, gracias a que vienen adoctrinando a las sucesivas generaciones desde hace 150 años, siendo el lector un claro ejemplo de lo que digo. Los que decidimos absorber otra doctrina histórica y filosófica somos los que molestamos a la derecha global e incluso al Peronismo de derecha, que lo hay y mucho.