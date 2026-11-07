OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la derecha global
Por Redacción LA GACETA 07 Noviembre 2026

El lector Pérez Cleip sigue demostrando cierto grado de confusión, al momento de analizar mis posturas históricas, políticas e ideológicas que, ya sea en el foro o en cartas de lectores, plasmo casi a diario, gracias a la generosidad de LA GACETA para abrir estos canales de debate político ciudadano. No leerá muchas críticas mías hacia Perón, no porque yo sea peronista (soy radical yrigoyenista y cristinista, a mucha honra), sino porque la influencia de Evita fue la que marcó el nacimiento del Justicialismo yrigoyenista, que luego quedaría definitivamente con el nombre de Partido Justicialista. Pérez Cleip, en su carta (“La derecha global”, 05/11), insiste con desvirtuar el pasado y el presente, sosteniendo un negacionismo desconcertante para este siglo XXI, por lo siguiente: a) Critica al Gobierno de la hermana Cuba, pero nada dice del bloqueo imperialista que asfixia a la población cubana desde el siglo pasado; b) Manifiesta tal odio y aversión hacia figuras como las de Evo y Cristina, Chávez y Maduro o cualquier expresión de Izquierda o progresismo, que nunca repudió los intentos de asesinato de varios de éstos; ni los golpes de Estado y golpes blandos; ni el literal “secuestro” del presidente Maduro y su esposa, por parte del gobierno de Trump. c) Pondera el sistema judicial argentino cuando debe justificar el ilegal encarcelamiento de Cristina, pero calla cuando debe explicar cómo es posible que un Macri siga paseando por el mundo (con la nuestra), teniendo un centenar de causas abiertas desde hace décadas, incluida la de Correo Argentino. Por último, Pérez Cleip sostiene que, por suerte y bendición de los cielos o de las fuerzas del cielo que él tanto adora, “nunca más se adoctrinará” a las nuevas generaciones en escuelas y colegios, ratificando su negacionismo o confusión histórica. La línea histórica de Rivadavia y su proimperialismo anglo (sistematizada por Mitre y Sarmiento, consolidada por la Generación de 1880 y marcada a sangre y fuego por las dictaduras que padecimos entre 1930 y 1983), goza de buena salud, gracias a que vienen adoctrinando a las sucesivas generaciones desde hace 150 años, siendo el lector un claro ejemplo de lo que digo. Los que decidimos absorber otra doctrina histórica y filosófica somos los que molestamos a la derecha global e incluso al Peronismo de derecha, que lo hay y mucho.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

javierucr1970@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
1

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA
2

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby
3

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis
4

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz
5

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
3

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Condenan a otros cinco integrantes de una banda que transportaba marihuana hacia Tucumán
4

Condenan a otros cinco integrantes de una banda que transportaba marihuana hacia Tucumán

Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles
5

Dos condenas en una semana: Diego Zerda sumó una pena federal por drogas tras el fallo por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Comentarios