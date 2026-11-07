Cartas de lectores: cacería de mujeres trans en Palermo

Respecto de esa carta titulada así, alcancé a leer una frase ,entre tantos conceptos y calificativos inentendibles para mí (“la Argentina de los Milei, los Menem y el macrismo residual...”), porque el lector -se infiere- considera a cualquier gobierno no peronista promotor de violencia, discriminación, deshumanización. La frase en cuestión: "validación de la violencia simbólica...", resaltó para mí porque si hay algo que no pude borrar de mi mente, fue la acción promovida por estudiantes (?) y La Cámpora en la que enseñaban a niños a escupir y/o tirarle algo a retratos de periodistas, actores, famosos que cierto sector social los consideraba enemigos. Eso fue en un gobierno "popular". Lamentable que ciertas personas a los hechos de violencia los califiquen según el lado político en el que están ubicados y les den una valoración distinta según de quién se trate. Es momento de trascender las limitaciones ideológicas y definir en toda su magnitud los tres conceptos: violencia, víctima y persona. Violencia es violencia. Víctimas son víctimas. Personas son personas (ser dotado de razón, poseedor de una identidad propia). Quizás ya es tiempo de que aprendamos a valorarlos en toda su dimensión.