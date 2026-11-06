Tras ser destituido por el Senado, Santiago Peña fue detenido en Paraguay

Los diputados que actuaron como fiscales habían presentado los cargos contra Peña, entre ellos presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que habría involucrado al Banco Central.



La caída de Peña estuvo directamente vinculada con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera digital que pertenecía al Grupo Vázquez y con la que el exmandatario había mantenido vínculos comerciales en el pasado.