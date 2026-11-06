Tras ser destituido por el Senado, Santiago Peña fue detenido en Paraguay

Resumen para apurados
- La Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza ligada a Ueno Bank.
- La orden surge tras su destitución unánime por el Senado y fue emitida por fiscales anticorrupción a la Policía Nacional para su captura inmediata.
- El arresto profundiza la crisis institucional paraguaya y marca un hito judicial al procesar penalmente a un exmandatario por fraude financiero.
La crisis política y financiera de Paraguay sumó este viernes un nuevo capítulo. Tras ser destituido por el Senado, el ex presidente Santiago Peña fue detenido por orden del Ministerio Público y permanecerá bajo arresto domiciliario, a disposición de la Fiscalía. El procedimiento se concretó poco después de que el Congreso aprobara su salida del poder, en un juicio político que lo encontró culpable de mal desempeño de sus funciones.
La medida también alcanza al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding. La orden fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.
Según informaron los fiscales al medio ABC, Peña permitió el ingreso voluntario de efectivos de la Policía Nacional a su domicilio y se puso a disposición de las autoridades judiciales.
Cómo será el traslado de Santiago Peña a la Fiscalía
La cuadra de la vivienda del exmandatario permanecerá cortada al tránsito y bajo vigilancia policial hasta las 11 del sábado (hora local). Para ese momento está previsto su traslado a la sede del Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La detención se produjo en medio de un proceso político que avanzó a gran velocidad. Durante la tarde del viernes, el Senado aprobó la destitución de Peña con 44 votos, luego de dos días de juicio político. El exmandatario había presentado su renuncia el jueves, después de perder el respaldo de su propio partido, pero su dimisión no fue aceptada formalmente.
La defensa del economista, de 47 años, que había asumido la presidencia en 2023, había solicitado una prórroga para preparar sus argumentos. Sin embargo, el Senado rechazó el pedido y lo instó a presentarse. Finalmente, sus asesores asistieron a la sesión y denunciaron una "violación al debido proceso".
Los diputados que actuaron como fiscales habían presentado los cargos contra Peña, entre ellos presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que habría involucrado al Banco Central.
La caída de Peña estuvo directamente vinculada con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera digital que pertenecía al Grupo Vázquez y con la que el exmandatario había mantenido vínculos comerciales en el pasado.
El banco tenía depósitos públicos por unos 850 millones de dólares, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social, y cerca de tres millones de clientes. Sus puertas permanecieron cerradas desde el martes, lo que desató una fuerte preocupación entre los ahorristas.
El impacto de la crisis también se trasladó a las calles de Asunción. Manifestantes se concentraron frente al Congreso para exigir responsabilidades y reclamar una compensación más rápida para los depositantes. Otros protestaron frente al Banco Central con consignas como "queremos la plata".