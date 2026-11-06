El papa León XIV ya aterrizó en Uruguay y ya se reunió con el presidente Yamandú Orsi

Mientras tanto, la Santa Sede publicó las primeras palabras del Papa antes de su llegada, en las que saludó a los 82 periodistas que viajaban con él desde Roma y habló sobre las intenciones del viaje y las especulaciones que le precedieron. Según afirmó el Vaticano en su comunicado, muchos “tenían dudas”, tras la operación en el Gemelli para la extirpación de un tumor, de que León XIV pudiera viajar a Latinoamérica.