LG PlayEnseñame Tucumán

Seguí en vivo la segunda gran semifinal de "Enseñame Tucumán"

Los participantes serán alumnos de quinto año de distintas escuelas de toda la provincia, que como Lucía y Solana, sueñan con ganar el premio máximo.

Por Redacción LA GACETA Hace 7 Min

A Solana Palavecino hubo que convencerla. Lucía Guerrero y el profesor a cargo insistieron para que se anotara en Enseñame Tucumán, pero ella no estaba demasiado segura. Nunca había participado en una competencia de esas características y, cuando vio todo lo que había que estudiar, hasta llegó a arrepentirse. Lucía, en cambio, tenía las cosas más claras. Era la que se animaba, la que empujaba y la que insistía. 

Hoy, después de haber atravesado juntas la primera semifinal, las dos están entre las finalistas del concurso organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, a la espera de conocer a sus rivales. En tanto, hoy desde las 19 se definirán los de quinto año.

La segunda semifinal se vive esta tarde a partir de las 19 por LG Play, Canal 11 de CCC y canal 7 de Flow. Esta vez los participantes serán alumnos de quinto año de distintas escuelas de toda la provincia, que como Lucía y Solana, sueñan con ganar el premio máximo.

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