Seguí en vivo la segunda gran semifinal de "Enseñame Tucumán"

A Solana Palavecino hubo que convencerla. Lucía Guerrero y el profesor a cargo insistieron para que se anotara en Enseñame Tucumán, pero ella no estaba demasiado segura. Nunca había participado en una competencia de esas características y, cuando vio todo lo que había que estudiar, hasta llegó a arrepentirse. Lucía, en cambio, tenía las cosas más claras. Era la que se animaba, la que empujaba y la que insistía.