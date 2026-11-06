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Regional del NOA 2026: los cuatro semifinalistas son los mismos que dominaron el Anual Tucumano

Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby vuelven a encontrarse en una definición.

Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas en el torneo del Interior B.
Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas en el torneo del Interior B.
Por Benjamín Papaterra Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Tucumán Rugby clasificaron a las semifinales del Regional del NOA 2026 en Tucumán tras ratificar su liderazgo en la fase regular.
  • Los cuatro clubes repiten las semifinales del Anual tucumano luego de que Lawn Tennis liderara la tabla y el campeón vigente, Tucumán Rugby, sellara su pase en la última fecha.
  • Los cruces de este domingo definirán al monarca del norte argentino, midiendo a Lawn Tennis ante el campeón defensor y a Huirapuca frente al ganador del Interior B, Natación.
Resumen generado con IA

El rugby tucumano tiene cuatro grandes protagonistas en 2026. Los nombres se repiten, aunque el escenario y los caminos recorridos sean diferentes. Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby, los mismos equipos que disputaron las semifinales del Anual Tucumano, volverán a estar entre los cuatro mejores, esta vez en el Regional del NOA. La coincidencia no es un detalle menor: después de varios meses de competencia, los cuatro clubes consiguieron sostener su protagonismo y demostrar que su presencia en las instancias decisivas responde a algo más que una buena racha.

El dato permite establecer una conclusión sobre la temporada. Aunque los campeonatos tuvieron desarrollos distintos, ninguno de los otros participantes logró desplazar a este cuarteto de las principales definiciones. La regularidad, los títulos, la experiencia y la capacidad para responder en los momentos decisivos explican por qué vuelven a encontrarse en la pelea por una corona.

Lawn Tennis: la regularidad como principal argumento

Los “Benjamines” llegan a las semifinales con el respaldo de los números. Terminaron primeros en la fase regular del Regional con 35 puntos, producto de siete victorias en nueve presentaciones. Además, consiguieron la clasificación con una fecha de anticipación y cerraron su participación con una contundente goleada por 76-43 sobre Jockey Club de Salta.

Su fortaleza quedó reflejada también en la penúltima jornada, cuando derrotaron 54-10 a Cardenales. En aquel encuentro, Mariano Barrionuevo apoyó tres tries y fue una de las figuras de un equipo que mostró capacidad para transformar sus oportunidades en puntos.

Lawn Tennis. Lawn Tennis.

Sin embargo, la candidatura de Lawn Tennis no se explica únicamente por su producción en el Regional. Durante el Anual también estuvo entre los protagonistas y alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó ajustadamente frente a Natación por 33-31.

Esa derrota representa una de las cuentas pendientes de un equipo que, por rendimiento y resultados, demostró tener condiciones para competir por la corona. Ahora tendrá una nueva oportunidad, aunque deberá superar al vigente campeón regional.

Huirapuca: experiencia y capacidad para competir

El conjunto de Concepción también sostuvo su protagonismo a lo largo del año. Fue finalista del Torneo Anual, después de eliminar a Tucumán Rugby por 25-19, y terminó segundo en la fase regular del Regional, con 31 puntos y siete triunfos.

Su clasificación anticipada a las semifinales confirmó la consistencia de un equipo que supo resolver encuentros exigentes. Un ejemplo fue la victoria por 27-23 frente a Universitario, conseguida después de revertir una desventaja durante los minutos finales.

Matías Orlando es uno de los jugadores claves de Huirapuca. Matías Orlando es uno de los jugadores claves de Huirapuca. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Además, Huirapuca cuenta con el aporte de Matías Orlando, exjugador de Los Pumas y campeón regional con el club en 2013. Su experiencia internacional representa un recurso importante para un plantel que también tiene futbolistas capaces de asumir responsabilidades, como Juan Manuel Molinuevo y Enzo Gutiérrez.

En la última fecha, el equipo de Concepción derrotó 50-33 a Los Tarcos y volvió a mostrar sus recursos ofensivos. Ahora enfrentará a Natación, precisamente el rival que lo venció en la final del Anual.

El desafío será transformar esa continuidad competitiva en una consagración que se le escapó durante julio.

Natación: los títulos respaldan su candidatura

Si el análisis se extiende a toda la temporada, Natación y Gimnasia aparece como uno de los equipos con mayores argumentos. Los “Blancos” ya conquistaron dos títulos durante 2026: el Torneo Anual Tucumano y el Torneo del Interior B.

En el primero, consiguieron ocho victorias en diez encuentros y terminaron coronándose después de derrotar 38-26 a Huirapuca. Antes habían eliminado a Lawn Tennis en una semifinal muy ajustada.

La conquista del Interior B amplió su protagonismo más allá de la provincia y confirmó su capacidad para competir frente a rivales de otras regiones del país.

EUFORIA. Natación festejó el torneo del Interior B bajo la lluvia. EUFORIA. Natación festejó el torneo del Interior B bajo la lluvia. Analía Jaramillo/LA GACETA.

En el Regional, Natación no consiguió sostener la misma regularidad que Lawn Tennis y Huirapuca, pero terminó tercero con 27 puntos. Su clasificación quedó asegurada después de vencer 47-34 a Lince, en un partido que comenzó cuesta arriba y logró revertir durante el segundo tiempo.

Con dos trofeos en sus vitrinas, Natación buscará completar una temporada extraordinaria con una tercera consagración.

Tucumán Rugby: el campeón que se resiste a entregar la corona

El camino del “Verdinegro” fue considerablemente más complicado. A diferencia de Lawn Tennis y Huirapuca, no pudo asegurar anticipadamente su clasificación y llegó a la última fecha obligado a conseguir un resultado favorable.

La victoria por 38-24 sobre Universitario, en Ojo de Agua, terminó siendo decisiva. Un try penal sobre el cierre le permitió sumar el punto bonus ofensivo y alcanzar las 26 unidades, las mismas que Cardenales. El criterio de desempate por tries a favor terminó inclinando la clasificación hacia el conjunto de Yerba Buena.

NO BAJA LOS BRAZOS. Tucumán Rugby venció a Cardenales y sigue en la pelea por el pase a semifinales. NO BAJA LOS BRAZOS. Tucumán Rugby venció a Cardenales y sigue en la pelea por el pase a semifinales. Prensa Tucumán Rugby

El desenlace reflejó la capacidad de reacción de un equipo que atravesó dificultades durante la fase regular, pero encontró respuestas cuando su continuidad estaba comprometida.

También cuenta con un antecedente importante: es el vigente campeón del Regional del NOA. En 2025 conquistó el título después de derrotar 23-18 a Natación en la final y ahora buscará defender aquella corona.

Entre sus protagonistas aparece Simón Pfister, una de las revelaciones del rugby juvenil argentino, que durante 2026 se destacó con Los Pumitas en el Mundial M-20 y sumó experiencia profesional con Tarucas.

Su clasificación fue la más sufrida de las cuatro, pero también dejó una advertencia: Tucumán Rugby encontró la manera de mantenerse en carrera incluso cuando parecía quedarse afuera.

Cuatro candidatos y dos semifinales con historia

Los cruces del domingo, en Tucumán Rugby, reunirán a equipos que ya se conocen de otras definiciones. Lawn Tennis enfrentará al anfitrión, mientras que Huirapuca se medirá con Natación.

La particularidad es que los enfrentamientos serán diferentes a los del Anual, aunque las cuentas pendientes siguen presentes. Los “Blancos” intentarán repetir su victoria sobre Huirapuca en la final provincial, mientras que Lawn Tennis buscará aprovechar su condición de líder para superar al defensor del título.

La tabla del Regional estableció un orden, pero la temporada ofrece argumentos más amplios. Lawn Tennis fue el más regular, Huirapuca sostuvo su competitividad, Natación consiguió los mayores éxitos y Tucumán Rugby demostró capacidad para recuperarse.

Los cuatro ya habían llegado a las semifinales del Anual y ahora vuelven a hacerlo en el Regional. Esa continuidad es, quizás, el argumento más contundente para explicar por qué fueron los equipos que marcaron el pulso del rugby tucumano durante 2026.

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