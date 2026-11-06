Regional del NOA 2026: los cuatro semifinalistas son los mismos que dominaron el Anual Tucumano

El rugby tucumano tiene cuatro grandes protagonistas en 2026. Los nombres se repiten, aunque el escenario y los caminos recorridos sean diferentes. Lawn Tennis, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby, los mismos equipos que disputaron las semifinales del Anual Tucumano, volverán a estar entre los cuatro mejores, esta vez en el Regional del NOA. La coincidencia no es un detalle menor: después de varios meses de competencia, los cuatro clubes consiguieron sostener su protagonismo y demostrar que su presencia en las instancias decisivas responde a algo más que una buena racha.