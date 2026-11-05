Regional del NOA 2026: presentaron las semifinales y confirmaron los precios de las entradas y el operativo de acceso

La cuenta regresiva para la definición del Regional del NOA 2026 ya está en marcha. En la sede de la Unión de Rugby de Tucumán (URT) se realizó la presentación oficial de las semifinales del certamen, que se disputarán el domingo en las instalaciones de Tucumán Rugby, en Yerba Buena. Lawn Tennis, Tucumán Rugby, Huirapuca y Natación y Gimnasia serán los protagonistas de una jornada que promete emociones fuertes y que determinará a los dos finalistas de la competencia.