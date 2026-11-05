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Regional del NOA 2026: presentaron las semifinales y confirmaron los precios de las entradas y el operativo de acceso

Los representantes de Lawn Tennis, Tucumán Rugby, Huirapuca y Natación participaron del lanzamiento oficial en la sede de la Unión de Rugby de Tucumán. Los jugadores anticiparon los cruces del domingo y los dirigentes brindaron detalles sobre la organización de la jornada.

Así fue la presentación del Regional del NOA.
Así fue la presentación del Regional del NOA.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La URT y los cuatro clubes clasificados presentaron las semifinales del Regional del NOA, que se jugarán este domingo en Yerba Buena para definir a los finalistas del torneo.
  • Los cruces serán Lawn Tennis-Tucumán Rugby y Huirapuca-Natación. La organización mantuvo el precio de entradas a $15.000 y dispuso un operativo de accesos viales.
  • La jornada definirá a los aspirantes al título del certamen más importante del norte argentino, consolidando el alto nivel competitivo y la convocatoria del rugby regional.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para la definición del Regional del NOA 2026 ya está en marcha. En la sede de la Unión de Rugby de Tucumán (URT) se realizó la presentación oficial de las semifinales del certamen, que se disputarán el domingo en las instalaciones de Tucumán Rugby, en Yerba Buena. Lawn Tennis, Tucumán Rugby, Huirapuca y Natación y Gimnasia serán los protagonistas de una jornada que promete emociones fuertes y que determinará a los dos finalistas de la competencia.

El encuentro reunió a dirigentes y jugadores de los cuatro clubes clasificados. Estuvieron presentes Javier Budeguer, presidente de la URT; Rodolfo Argüello, presidente de la subcomisión de rugby de Lawn Tennis; Juan José Terraf, presidente de Natación; Julio Paz, presidente de Tucumán Rugby; y Fernando Molina, presidente de Huirapuca.

También participaron Stefano Ferro (Lawn Tennis), Tomás Witte (Tucumán Rugby), Juan Manuel Molinuevo (Huirapuca) y Ezequiel Agüero (Natación), quienes compartieron sus sensaciones de cara a los enfrentamientos.

Dos cruces que prometen máxima exigencia

La primera semifinal enfrentará a Lawn Tennis, líder de la fase regular, con Tucumán Rugby, que consiguió su clasificación en una dramática última fecha.

“Son partidos muy duros, que se definen por detalles. Tenemos un rival complicado como Tucumán Rugby, que viene llegando a todas las semifinales y finales”, señaló Ferro. El jugador del “Benjamín” anticipó un encuentro muy parejo y aseguró que, pese a la confianza del plantel, todavía queda mucho trabajo por delante para alcanzar la final.

Del otro lado, Witte destacó el impulso anímico que significó la clasificación. “Nos vamos a enfrentar ahora contra el primero y sabemos que es un rival complicado, pero venimos con un envión importante después de la clasificación que logramos”, expresó. Además, resaltó que las tres divisiones superiores del club continúan en la pelea por el campeonato.

En la segunda semifinal, Huirapuca y Natación reeditarán la final del Anual Tucumano, que quedó en manos de los “Blancos”.

“Nosotros estamos muy contentos. Tenemos que disfrutar de la semana. A nosotros nos cuesta un poquito más, pero estamos con muchas ganas de que llegue el domingo”, manifestó Molinuevo, quien también recordó la derrota frente a Natación.

Por su parte, Agüero anticipó una batalla exigente. “Estamos felices de participar de nuevo en esta instancia con el club. Será una semifinal durísima y vamos a hacer lo mejor posible para plantear nuestro plan de juego”, afirmó.

Entradas y operativo para las semifinales

Durante la presentación también se brindaron detalles organizativos. Budeguer confirmó que, gracias al esfuerzo de los clubes, se mantendrán los precios de las entradas del año pasado: $15.000 para mayores, $7.000 para juveniles y prejuveniles, y $3.000 para infantiles.

Paz, presidente del club anfitrión, recomendó que los simpatizantes concurran con sus entradas para evitar aglomeraciones. De todas maneras, habrá dos boleterías habilitadas: una sobre Salas y Valdez, en el acceso principal, y otra en Campo Norte.

El estacionamiento estará ubicado en Campo Norte, mientras que la calle Griet será peatonal. Además, Salas y Valdez tendrá circulación únicamente de este a oeste.

Con los detalles organizativos definidos, el Regional del NOA se prepara para una jornada decisiva. Tucumán Rugby y Lawn Tennis abrirán la acción a las 16, mientras que Huirapuca y Natación jugarán desde las 18.10. Dos partidos, cuatro aspirantes y solamente dos lugares disponibles en la gran final.

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