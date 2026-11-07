El golpe hidráulico: el principal siniestro vehicular que se produce durante las tormentas tucumanas

El ingreso del agua

La mayoría de los vehículos particulares tienen el ducto de admisión de aire ubicado en la parte baja o media del frente de la trompa. Al meterse en un anegamiento donde el agua supera la altura de los faros/paragolpes, o al generar una "ola" impulsada por el propio auto o por un colectivo/camión que viene de frente, la admisión aspira agua directamente al motor. Otra manera de provocar el golpe hidráulico es el intento de arranque fallido: Si el vehículo se apaga en medio del agua y el conductor intenta darle arranque de nuevo, la marcha del motor de arranque (starter) genera la succión suficiente para meter agua a las cámaras de combustión destruyendo el motor en el acto.