El golpe hidráulico: el principal siniestro vehicular que se produce durante las tormentas tucumanas

Resumen para apurados
- En Tucumán, las tormentas estivales causan graves daños vehiculares por golpe hidráulico, cuando conductores intentan cruzar calles inundadas y entra agua al motor.
- El agua entra por la toma de aire al superar la trompa o generar olas; al ser incompresible dentro de los cilindros, dobla bielas y destruye el motor por completo.
- La reparación supera el 80% del valor del vehículo y deriva en destrucción total. Especialistas piden no encender el auto si se apaga en el agua para evitar su ruina.
Las inundaciones y anegamientos repentinos son la principal causa de pérdidas severas en la capital y municipios como Yerba Buena, Las Talitas y Banda del Río Salí, las lluvias estivales de alta intensidad en cortos períodos desbordan rápidamente calles y avenidas. En los autos provoca con frecuencia el golpe hidráulico (aspiración de agua por la toma de aire cuando el conductor intenta cruzar una arteria anegada) y daños en las centralitas electrónicas. Esto eleva dramáticamente los casos de destrucción total por inundación.
En la inmensa mayoría de los casos, reparar un motor destruido por golpe hidráulico requiere el cambio de motor completo o rectificación mayor, superando ampliamente el 80% del valor del auto en vehículos de gama media o baja (motivo por el cual las aseguradoras lo declaran Destrucción Total).
La destrucción del motor
En funcionamiento normal, el pistón sube dentro del cilindro para comprimir una mezcla de aire y combustible. El aire es un gas y se deja comprimir. Sin embargo, los líquidos (como el agua) son incompresibles. El inconveniente se genera cuando el aire es reemplazado por agua y el pistón intenta subir en el ciclo de compresión, choca abruptamente contra una "pared líquida" infranqueable.
El colapso se produce en varias piezas. Como la fuerza del cigüeñal y del resto de los pistones en movimiento sigue impulsando el sistema hacia arriba con enorme energía cinética, algo se termina rompiendo mecánicamente. Los daños típicos provocados por el golpe hidráulico afectan a las bielas que se doblan o parten. Ese es el daño más común; la barra metálica que une el pistón al cigüeñal se tuerce como un papel por la presión.
Los pistones pueden destruirse o agrietarse en el bloque. El choque rompe la cabeza del pistón o hace saltar partes del bloque del motor o de la tapa de cilindros.
El ingreso del agua
La mayoría de los vehículos particulares tienen el ducto de admisión de aire ubicado en la parte baja o media del frente de la trompa. Al meterse en un anegamiento donde el agua supera la altura de los faros/paragolpes, o al generar una "ola" impulsada por el propio auto o por un colectivo/camión que viene de frente, la admisión aspira agua directamente al motor. Otra manera de provocar el golpe hidráulico es el intento de arranque fallido: Si el vehículo se apaga en medio del agua y el conductor intenta darle arranque de nuevo, la marcha del motor de arranque (starter) genera la succión suficiente para meter agua a las cámaras de combustión destruyendo el motor en el acto.
Para tener en cuenta
Si el nivel de agua supera la mitad de la rueda o la altura de la trompa, no hay que intentar cruzar. Si intentaste cruzar, el vehículo quedó atrapado y el motor se apagó, nunca hay que darle arranque. Lo más prudente es apagar el contacto, salir del auto y esperar a que baje el agua o llegue la grúa. El motor sólo podrá salvarse si un mecánico retira previamente las bujías para drenar y secar los cilindros manualmente antes de intentar girarlo.
Si es imprescindible cruzar hay que hacerlo en primera marcha, a velocidad constante pero lenta, manteniendo las revoluciones del motor relativamente sostenidas (sin acelerar bruscamente para no crear olas frente al capó ni soltar el acelerador para evitar que ingrese agua por el tubo de escape).