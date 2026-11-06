Tesla llega a la Argentina: ¿qué modelos venderá y cuánto podrían costar?

Resumen para apurados
- Tesla confirmó su llegada a la Argentina este 20 de noviembre en Unicenter Shopping con el fin de iniciar la exhibición y posterior venta de sus vehículos eléctricos en el país.
- La firma de Elon Musk exhibirá los modelos Model 3 y Model Y, tras un año de preparativos que incluyeron la constitución de su sociedad local y búsqueda de personal técnico.
- La venta oficial y pruebas de manejo comenzarán hacia 2027, con valores estimados desde US$ 60.000, impulsando el incipiente mercado de movilidad eléctrica en el país.
Calles adoquinadas que se transforman en caminos de tierra, arterias con rascacielos que pronto llevan a la subida de una montaña; los paisajes disímiles y variados de la Argentina convergen en un mismo vehículo en el último estreno de Tesla. El anuncio confirma que la compañía multinacional de vehículos autónomos, modelos de gran lujo y de puertas traseras tipo “ala de halcón” llega al país este mes.
Tesla anunció su desembarco en el mercado local este viernes a través de un corto de un minuto en el que los paisajes del territorio nacional se mezclan mientras son recorridos por las distintas versiones desarrolladas por la megaempresa de Elon Musk. De acuerdo con lo consignado por Forbes Argentina, su primera instalación será en un centro comercial de Buenos Aires y los coches disponibles pertenecerán a variantes específicas.
Dónde será la primera exposición de Tesla en la Argentina
La llegada de la compañía multinacional estará acompañada por una muestra interactiva que permitirá al público conocer las unidades recién llegadas. Según consignó el medio citado, la inauguración formal del espacio se concretará el próximo 20 de noviembre de 2026, fecha en que Tesla abrirá su primer stand de exhibición en el Unicenter Shopping, ubicado en el partido de San Isidro.
De acuerdo con lo precisado por Clarín, el stand estará ubicado en el nivel 1 del establecimiento. Allí habrá un sector con dos automotores en exposición para que los visitantes puedan conocer la tecnología de cerca. En tanto, la habilitación de la playa H del estacionamiento —donde habrá 10 vehículos destinados a pruebas de manejo— junto con la venta oficial se activarán gradualmente hacia 2027.
Cuáles serán los modelos de Tesla que se venderán en Argentina
Las versiones que desembarcarían en la oferta inicial son dos. Según Clarín, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y se perfilan como las alternativas con mayores posibilidades de integrar el catálogo local. Ambas variantes comparten cerca del 75% de sus componentes, la misma arquitectura tecnológica y un diseño interior centrado en una pantalla táctil de 15,4". Sin embargo, varían en su carrocería: el primero es un sedán mediano, deportivo y aerodinámico, mientras que el segundo es un SUV compacto con capacidad para entre 5 y 7 pasajeros.
El Tesla Model 3 está diseñado para quienes buscan agilidad, respuesta dinámica y una reducida demanda de energía gracias a su menor altura y peso. Por su parte, el Model Y está orientado al uso familiar, viajes con equipaje pesado o para conductores que prefieren una posición de manejo más elevada.
Llegamos a Argentina el 20 de Noviembre https://t.co/m0Gt2YSOz8— Tesla LatinoamÃ©rica (@Tesla_LatAm) November 6, 2026
Valores en EE. UU. y proyecciones del precio local de Tesla
En los Estados Unidos, el Model 3 arranca en US$ 36.990, mientras que el Model Y tiene un valor inicial cercano a los US$ 39.990, aunque los montos varían según el equipamiento. En la industria automotriz anticipan que el precio final en la Argentina estará bastante por encima de los valores en EE. UU.: se estima que partirá desde los US$ 60.000 debido a la carga impositiva y los costos de importación y comercialización.
Este paso se produce en el marco de una serie de avances concretados por la firma estadounidense durante 2026 para iniciar sus operaciones. A lo largo del año se registraron movimientos clave, como la constitución de la sociedad comercial local, la búsqueda de personal técnico y reuniones con autoridades gubernamentales. Tras el hito de la exhibición este 20 de noviembre de 2026, la compañía comunicará el cronograma definitivo para el inicio formal de las entregas y la apertura de su red comercial.