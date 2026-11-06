Tesla llega a la Argentina: ¿qué modelos venderá y cuánto podrían costar?

Este paso se produce en el marco de una serie de avances concretados por la firma estadounidense durante 2026 para iniciar sus operaciones. A lo largo del año se registraron movimientos clave, como la constitución de la sociedad comercial local, la búsqueda de personal técnico y reuniones con autoridades gubernamentales. Tras el hito de la exhibición este 20 de noviembre de 2026, la compañía comunicará el cronograma definitivo para el inicio formal de las entregas y la apertura de su red comercial.