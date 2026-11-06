Juicio al Pity Álvarez: comienzan los alegatos y la querella pedirá 10 años de prisión

Resumen para apurados
- La querella pedirá más de 10 años de prisión para el músico Pity Álvarez este viernes en Buenos Aires, al iniciarse los alegatos por el homicidio de Cristian Díaz en 2018.
- El juicio llega a su tramo final tras polémicas por la salud mental de Álvarez, quien alegó legítima defensa, sufrió descompensaciones y dio positivo de cocaína en el proceso.
- El tribunal definirá si condena al cantante por homicidio agravado o si contempla la legítima defensa planteada por los defensores, marcando el cierre penal de este sonado caso.
El proceso por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, entra en su etapa decisiva. Este viernes declarará la hermana del músico y comenzarán los alegatos de las partes. El debate estuvo marcado por las controversias en torno al estado de salud del acusado, Cristian "Pity" Álvarez, su descompensación durante una audiencia y el resultado positivo de un análisis de cocaína después de su última declaración.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará desde las 11.30 a Silvina Álvarez, hermana del músico, en lo que se prevé que será el último testimonio del debate. Luego será el turno de la querella, que representa a la familia de la víctima y adelantó que solicitará una pena de 10 años y ocho meses de prisión para el cantante.
La etapa de alegatos llega después de un juicio que tuvo distintos episodios que trascendieron la discusión sobre la responsabilidad penal del acusado. Las condiciones de salud de Álvarez, una descompensación que obligó a interrumpir una audiencia y la información sobre un presunto consumo de cocaína luego de declarar ante los jueces sumaron controversias a un proceso que se inició para esclarecer el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018.
Qué pena pedirá la querella contra el Pity Álvarez
La primera exposición estará a cargo de Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados que representan a la familia de Cristian Díaz. Según trascendió, solicitarán una condena de 10 años y ocho meses de prisión, correspondiente al mínimo previsto para el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.
El músico llegó a juicio acusado de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil, en concurso real. En el caso del homicidio simple, la escala penal va de ocho a 25 años, pero el uso de un arma de fuego eleva en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la condena.
La defensa, integrada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, buscará demostrar que Álvarez actuó en legítima defensa. Como planteo alternativo, sostendrá que existió un exceso en esa reacción, una figura que contempla una pena de entre uno y cinco años de prisión, sin contar la posible sanción por la portación ilegal del arma.
Baños adelantó que su estrategia estará centrada en sostener que el músico reaccionó ante una situación de peligro. Según su reconstrucción, Díaz lo habría provocado durante aproximadamente media hora y le habría impedido retirarse del lugar.
El abogado también mencionó el consumo problemático de drogas que Álvarez arrastra desde la adolescencia y sostuvo que pudo haber influido en la percepción de la amenaza. Sin embargo, algunos peritos que declararon durante el debate no compartieron esa interpretación.
La descompensación y las controversias por la salud del músico
Uno de los episodios que marcó el desarrollo del juicio ocurrió en septiembre, cuando Álvarez sufrió una descompensación durante una audiencia. El cantante manifestó que se sentía sofocado y debió recibir asistencia médica. Ante el cuadro, los profesionales solicitaron la intervención del SAME y fue trasladado al hospital Fernández.
El episodio volvió a poner en discusión las condiciones en las que el músico podía afrontar el proceso judicial. La preocupación por su estado de salud se profundizó después de una nueva internación en una clínica psiquiátrica de Castelar.
A raíz de esa situación, el Tribunal Oral N° 29 ordenó un estudio interdisciplinario para determinar si Álvarez estaba en condiciones de continuar en el debate sin que se afectaran sus garantías constitucionales. La evaluación se realizó en medio de los planteos de la defensa sobre su situación.
Declaró ante los jueces y dio positivo por cocaína
La última declaración de Álvarez también generó repercusiones. El músico habló por primera vez ante el tribunal durante más de cuatro horas y reconstruyó su versión de la madrugada en la que murió Cristian Díaz.
Durante su exposición, aseguró que se había sentido acorralado y reconoció que disparó contra la víctima. “No pensé, me transformé”, expresó al intentar explicar lo que ocurrió en aquellos segundos.
También manifestó su arrepentimiento y propuso organizar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de Díaz. “¿Cómo no voy a estar arrepentido?”, respondió cuando le preguntaron por sus sentimientos frente al crimen.
Sin embargo, después de regresar a la clínica psiquiátrica donde permanece internado, se conoció un nuevo episodio que generó preocupación. Según un informe médico remitido a la Justicia, el análisis toxicológico realizado el 3 de noviembre dio positivo por cocaína.
El documento también consignó que, al ser consultado por el personal de la institución, Álvarez habría reconocido que llevaba la sustancia y que se la habían entregado durante su salida para declarar ante los jueces. La clínica volvió a advertir sobre las dificultades para controlar su entorno durante los traslados y sostener el tratamiento de abstinencia.
Cuándo serán los alegatos en el juicio al Pity Álvarez
Con el último testimonio previsto para este viernes, el debate entrará en su tramo final. El cronograma establece tres jornadas para que las partes expongan sus conclusiones ante el tribunal:
- Viernes 6 de noviembre: declaración de Silvina Álvarez y alegato de la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola.
- Miércoles 11 de noviembre: será el turno del fiscal Sandro Abraldes.
- Viernes 13 de noviembre: expondrán los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.