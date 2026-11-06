Juicio al Pity Álvarez: comienzan los alegatos y la querella pedirá 10 años de prisión

El proceso por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, entra en su etapa decisiva. Este viernes declarará la hermana del músico y comenzarán los alegatos de las partes. El debate estuvo marcado por las controversias en torno al estado de salud del acusado, Cristian "Pity" Álvarez, su descompensación durante una audiencia y el resultado positivo de un análisis de cocaína después de su última declaración.