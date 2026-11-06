SociedadActualidad

Juicio al Pity Álvarez: comienzan los alegatos y la querella pedirá 10 años de prisión

El juicio al Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz entra en su etapa final con el inicio de los alegatos. La defensa del músico insistirá en que el actuó en legítima defensa.

Comienzan los alegados en el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano
Comienzan los alegados en el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • La querella pedirá más de 10 años de prisión para el músico Pity Álvarez este viernes en Buenos Aires, al iniciarse los alegatos por el homicidio de Cristian Díaz en 2018.
  • El juicio llega a su tramo final tras polémicas por la salud mental de Álvarez, quien alegó legítima defensa, sufrió descompensaciones y dio positivo de cocaína en el proceso.
  • El tribunal definirá si condena al cantante por homicidio agravado o si contempla la legítima defensa planteada por los defensores, marcando el cierre penal de este sonado caso.
Resumen generado con IA

El proceso por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, entra en su etapa decisiva. Este viernes declarará la hermana del músico y comenzarán los alegatos de las partes. El debate estuvo marcado por las controversias en torno al estado de salud del acusado, Cristian "Pity" Álvarez, su descompensación durante una audiencia y el resultado positivo de un análisis de cocaína después de su última declaración.

Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio y suspendieron la audiencia

Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio y suspendieron la audiencia

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 escuchará desde las 11.30 a Silvina Álvarez, hermana del músico, en lo que se prevé que será el último testimonio del debate. Luego será el turno de la querella, que representa a la familia de la víctima y adelantó que solicitará una pena de 10 años y ocho meses de prisión para el cantante.

La etapa de alegatos llega después de un juicio que tuvo distintos episodios que trascendieron la discusión sobre la responsabilidad penal del acusado. Las condiciones de salud de Álvarez, una descompensación que obligó a interrumpir una audiencia y la información sobre un presunto consumo de cocaína luego de declarar ante los jueces sumaron controversias a un proceso que se inició para esclarecer el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018.

Qué pena pedirá la querella contra el Pity Álvarez

La primera exposición estará a cargo de Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados que representan a la familia de Cristian Díaz. Según trascendió, solicitarán una condena de 10 años y ocho meses de prisión, correspondiente al mínimo previsto para el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

El músico llegó a juicio acusado de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil, en concurso real. En el caso del homicidio simple, la escala penal va de ocho a 25 años, pero el uso de un arma de fuego eleva en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la condena.

La defensa, integrada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, buscará demostrar que Álvarez actuó en legítima defensa. Como planteo alternativo, sostendrá que existió un exceso en esa reacción, una figura que contempla una pena de entre uno y cinco años de prisión, sin contar la posible sanción por la portación ilegal del arma.

Baños adelantó que su estrategia estará centrada en sostener que el músico reaccionó ante una situación de peligro. Según su reconstrucción, Díaz lo habría provocado durante aproximadamente media hora y le habría impedido retirarse del lugar.

El abogado también mencionó el consumo problemático de drogas que Álvarez arrastra desde la adolescencia y sostuvo que pudo haber influido en la percepción de la amenaza. Sin embargo, algunos peritos que declararon durante el debate no compartieron esa interpretación.

La descompensación y las controversias por la salud del músico

Uno de los episodios que marcó el desarrollo del juicio ocurrió en septiembre, cuando Álvarez sufrió una descompensación durante una audiencia. El cantante manifestó que se sentía sofocado y debió recibir asistencia médica. Ante el cuadro, los profesionales solicitaron la intervención del SAME y fue trasladado al hospital Fernández.

El episodio volvió a poner en discusión las condiciones en las que el músico podía afrontar el proceso judicial. La preocupación por su estado de salud se profundizó después de una nueva internación en una clínica psiquiátrica de Castelar.

A raíz de esa situación, el Tribunal Oral N° 29 ordenó un estudio interdisciplinario para determinar si Álvarez estaba en condiciones de continuar en el debate sin que se afectaran sus garantías constitucionales. La evaluación se realizó en medio de los planteos de la defensa sobre su situación.

Declaró ante los jueces y dio positivo por cocaína

La última declaración de Álvarez también generó repercusiones. El músico habló por primera vez ante el tribunal durante más de cuatro horas y reconstruyó su versión de la madrugada en la que murió Cristian Díaz.

Durante su exposición, aseguró que se había sentido acorralado y reconoció que disparó contra la víctima. “No pensé, me transformé”, expresó al intentar explicar lo que ocurrió en aquellos segundos.

También manifestó su arrepentimiento y propuso organizar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de Díaz. “¿Cómo no voy a estar arrepentido?”, respondió cuando le preguntaron por sus sentimientos frente al crimen.

Sin embargo, después de regresar a la clínica psiquiátrica donde permanece internado, se conoció un nuevo episodio que generó preocupación. Según un informe médico remitido a la Justicia, el análisis toxicológico realizado el 3 de noviembre dio positivo por cocaína.

El documento también consignó que, al ser consultado por el personal de la institución, Álvarez habría reconocido que llevaba la sustancia y que se la habían entregado durante su salida para declarar ante los jueces. La clínica volvió a advertir sobre las dificultades para controlar su entorno durante los traslados y sostener el tratamiento de abstinencia.

Cuándo serán los alegatos en el juicio al Pity Álvarez

Con el último testimonio previsto para este viernes, el debate entrará en su tramo final. El cronograma establece tres jornadas para que las partes expongan sus conclusiones ante el tribunal:

  • Viernes 6 de noviembre: declaración de Silvina Álvarez y alegato de la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola.
  • Miércoles 11 de noviembre: será el turno del fiscal Sandro Abraldes.
  • Viernes 13 de noviembre: expondrán los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
1

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
2

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
3

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
4

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
5

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Más Noticias
Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Comentarios