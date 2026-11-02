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Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio y suspendieron la audiencia

El músico arribó a la sede judicial para prestar indagatoria, pero sufrió un cuadro de hipertensión e hiperglucemia en el hall de entrada. Ante la desorientación del cantante y la asistencia de emergencia del SAME, los jueces resolvieron postergar la jornada procesal.

Pity Álvarez en la sede judicial, donde debió ser asistido de emergencia antes de ingresar a la sala de audiencias.
Pity Álvarez en la sede judicial, donde debió ser asistido de emergencia antes de ingresar a la sala de audiencias. FOTO: captura de América TV.
Por Redacción Seguridad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia suspendió hoy la audiencia del juicio contra Pity Álvarez en tribunales luego de que el músico sufriera una descompensación previa a su declaración indagatoria.
  • El músico arribó en ambulancia pero colapsó en el hall con hipertensión y desorientación. Es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz cometido en Villa Lugano.
  • El tribunal deberá reprogramar la indagatoria tras recibir peritajes médicos definitivos que definirán si el acusado se encuentra apto para afrontar el debate oral.
Resumen generado con IA

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Villa Lugano sumó un imprevisto giro en la sede judicial, luego de que el músico sufriera una brusca descompensación minutos antes de prestar su declaración indagatoria. 

El cantante había arribado al edificio tras ser trasladado en ambulancia y descendió caminando por sus propios medios, pero colapsó al ingresar al hall y no llegó a sentarse en la sala de debates. Ante su ausencia tras pedir ir al baño y la posterior asistencia de emergencia del SAME, el Tribunal resolvió suspender la audiencia.

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Del traslado en ambulancia al colapso del "Pity" en el hall de tribunales

El inicio de la jornada judicial estuvo marcado por el contraste en el estado físico del imputado. Según la cobertura en vivo de América TV, quienes presenciaron el arribo del músico advirtieron que bajó de la ambulancia con autonomía y en aparentes buenas condiciones para afrontar la audiencia. Sin embargo, al cruzar la puerta de la sede judicial y quedar sentado en el hall de entrada, su estado general se deterioró en forma repentina.

Ante la demora en su ingreso a la sala de audiencias, sus abogados defensores acudieron a asistirlo. El letrado Javier Baños relató que observó al músico profundamente desorientado, al punto de que no logró reconocerlo ni saludarlo. En paralelo, su otro abogado, Sebastián Queijeiro, debió salir de urgencia a convocar a los médicos que aguardaban en la unidad de traslado en el exterior del edificio. Ante el cuadro clínico, la hermana del artista debió salir a comprar un café y un desayuno para elevar sus niveles de azúcar.

Hipertensión, pavor al tribunal y parálisis procesal

Los profesionales del SAME que ingresaron a la sede judicial constataron un primer diagnóstico preliminar de presión alta e hiperglucemia. Por su parte, los representantes de la defensa manifestaron que la descompensación estuvo motivada por el estrés extremo y el "pavor" que le produce al artista la presencia física ante el tribunal oral.

Como consecuencia directa del episodio, la audiencia debió suspenderse formalmente mientras el cantante permanecía en recuperación en un patio y en una sala contigua de la sede judicial. En el recinto principal aguardaba la presencia del fiscal Sandro Abraldes y de la defensa. 

Por el lado de la querella, se constató la ausencia del abogado Fernando Burlando debido a su intervención simultánea en un debate judicial en La Plata, a la espera del arribo de su socio Fabián Améndola.

Antecedentes de la causa de "Pity" Álvarez y la incógnita sobre la indagatoria

La fecha fijada para este lunes constituía una jornada central dentro del proceso penal, ya que estaba previsto que Pity Álvarez rompiera el silencio y prestara declaración sobre el homicidio ocurrido en Villa Lugano. El trámite judicial ya había contado con etapas previas donde declararon testigos de identidad reservada y donde el propio imputado había participado a distancia mediante la plataforma Zoom.

Pity Álvarez será trasladado en ambulancia para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez será trasladado en ambulancia para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El sorpresivo episodio de salud deja en suspenso la reanudación del juicio a la espera de los informes médicos definitivos que determinen si el músico está en condiciones de comparecer. Por el momento, el Tribunal oral deberá resolver la fecha de reprogramación para llevar a cabo la indagatoria postergada.

Temas Cristian "Pity" Álvarez
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