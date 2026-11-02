Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio y suspendieron la audiencia

Ante la demora en su ingreso a la sala de audiencias, sus abogados defensores acudieron a asistirlo. El letrado Javier Baños relató que observó al músico profundamente desorientado, al punto de que no logró reconocerlo ni saludarlo. En paralelo, su otro abogado, Sebastián Queijeiro, debió salir de urgencia a convocar a los médicos que aguardaban en la unidad de traslado en el exterior del edificio. Ante el cuadro clínico, la hermana del artista debió salir a comprar un café y un desayuno para elevar sus niveles de azúcar.