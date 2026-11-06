La importancia de la donación de sangre

Esa lógica reactiva es ineficiente y peligrosa. La sangre de reposición somete al entorno del paciente a una angustia inadmisible y no garantiza la previsibilidad que exige un sistema de salud moderno. Una unidad extraída no se inyecta de inmediato: demanda análisis serológicos rigurosos, fraccionamiento celular y tiempos biológicos innegociables para separar glóbulos rojos, plaquetas y plasma.La paradoja es mayúscula si se observan las condiciones. Para donar solo se exige tener entre 16 y 65 años, superar los 50 kilos de peso, gozar de salud razonable y presentarse con documento, habiendo desayunado sin grasas. El material es descartable y la entrevista clínica, confidencial. Apenas el 1,5% o 2% de la población dona con regularidad en el país, cuando un piso del 3% al 5% de donantes voluntarios y habituales erradicaría definitivamente las corridas y los pedidos de auxilio por WhatsApp.