Cartas de lectores: envenenamiento de animales

Circula en las redes sociales un video donde un hombre, conduciendo una camioneta Hilux color negra, esparcía comida en diferentes partes en El Cadillal, especialmente en el llamado Barrio Abad; donde murieron entre 15 y 19 perros con signos de haber ingerido veneno. De ser así, esto es de terror; habría que investigar esos videos y tomar medidas urgentes frente a la Justicia, ya que hace poco se promulgó a nivel nacional una nueva pena rigurosa en contra de aquellos que maltraten a los animales, y menos de esta cruel manera, usando veneno y a la vista. Esto es aberrante...