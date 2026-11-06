Cartas de lectores: la derecha global

Sin duda que los actuales líderes de la derecha global -Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, etc.- no despiertan admiración, sobre todo si los comparamos con los estadistas responsables de la increíble recuperación europea después de la última guerra mundial. Me refiero a quienes descollaron en la segunda mitad del siglo veinte: Charles de Gaulle, Winston Churchill, Konrad Adenauer, George Marshall, etc. Incluso en esa época el general Perón era un líder de la derecha global, pero el lector Guardia Bosñak (carta del 03/11) evita criticarlo. Pero también nadie admira a los líderes actuales de la izquierda global. Si pensamos en los hermanos Castro, con miles de muertos, miles de detenidos y millones de exiliados; la dupla Chaves y Maduro que tuvieron cientos de muertos, miles de detenidos y cerca de siete millones de exiliados en Venezuela; el matrimonio Ortega con cientos de muertos, detenidos y exiliados en Nicaragua. En esos países no existe prensa independiente, no existen elecciones libres, no existen partidos políticos ni división de poderes. Reconocemos las sospechas de corrupción que opacan las figuras de Trump, Bolsonaro y Milei, que la justicia investiga, como corresponde a todo Estado de derecho. Precisamente es la justicia en los estados democráticos, con el debido proceso y respetando todas las garantías, la que condenó a Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua solo podrán investigar a sus autoridades si recuperan la democracia. La derecha actual tiene muchos defectos, pero es democrática y no protege a nadie del accionar judicial. En realidad, el verdadero problema para el lector Guardia Bosñak no son los actuales líderes de la derecha global, que pasaran al olvido en menos de una década. Pero quedaran los jóvenes. Que ya no aceptan el adoctrinamiento en las universidades o colegios, ellos son libres, no son seducidos por intelectuales o artistas “progres” y desconfían de las organizaciones de derechos humanos que ignoran los derechos de venezolanos, cubanos o nicaragüenses. Esos jóvenes y no la izquierda, serán los que queden cuando ya no estén ni Trump, Bolsonaro o Milei.