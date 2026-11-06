Un “finde” con recitales y estilos opuestos

A pocas horas de distancia, el otro extremo de la noche tendrá otro pulso. Militantes del Clímax actuará ese día la misma hora en Frank Beer, con una propuesta que cruza hip hop, funk, jazz y rock. La banda porteña tiene más de 15 años de recorrido y construyó una identidad marcada por el groove, la improvisación, el humor y una formación numerosa. ￼