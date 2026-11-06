Un “finde” con recitales y estilos opuestos

La cartelera tucumana propone este fin de semana un curioso cruce generacional: desde el rock alternativo que nació en el under porteño de los años 90 hasta el pop latino de dos hermanos mexicanos que construyeron una carrera al ritmo de baladas y canciones románticas. En el medio, una banda que mezcla funk, hip hop, jazz y rock. Tres propuestas, tres públicos y varias décadas de historia musical concentradas en apenas dos noches.
Hoy, la coincidencia será inevitable. Babasónicos y Militantes del Clímax tocarán en nuestra capital con horarios y escenarios diferentes, pero con una característica en común: ninguno de los dos grupos entra fácilmente en una sola etiqueta.
Babasónicos se presentará desde las 21 en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio. La banda liderada por Adrián Dárgelos nació en Lanús en 1991, cuando sus integrantes todavía buscaban romper con las formas establecidas del rock argentino. ￼ Más de tres décadas después, aquella formación surgida del circuito under se convirtió en una de las referencias permanentes del rock nacional.
Su presente, sin embargo, está lejos de ser solamente retrospectivo. El grupo llega con una nueva etapa sonora y con un repertorio que combina canciones recientes con clásicos que atravesaron generaciones. En Tucumán será, además, la única fecha de la gira en el NOA. ￼
A pocas horas de distancia, el otro extremo de la noche tendrá otro pulso. Militantes del Clímax actuará ese día la misma hora en Frank Beer, con una propuesta que cruza hip hop, funk, jazz y rock. La banda porteña tiene más de 15 años de recorrido y construyó una identidad marcada por el groove, la improvisación, el humor y una formación numerosa. ￼
Si Babasónicos representa una generación que transformó el rock argentino de los 90, Militantes pertenece a una camada posterior que creció mezclando géneros que antes circulaban por caminos separados. El resultado es otro tipo de fiesta: más cercana al baile, al funk y al rap que al formato tradicional de banda de rock.
Mañana cambia el clima
Mañana llegará el turno de Jesse & Joy, el dúo mexicano que llevará al Palacio de los Deportes una propuesta completamente diferente. Formados en Ciudad de México en 2005 por los hermanos Jesse y Joy Huerta, construyeron su carrera alrededor del pop, el folk pop y las canciones de tono emocional. ￼
Sus canciones acompañaron a una generación que creció entre discos, videoclips y primeras plataformas digitales. “¡Corre!”, “Espacio sideral”, “Dueles” y “La de la mala suerte” forman parte de ese repertorio que convirtió al dúo en una referencia del pop latino. ￼
Pero la fecha tucumana tendrá, además, un componente especial: forma parte de la última gira internacional del dúo antes del cierre de su etapa conjunta anunciado para fin de año. ￼
Así, el fin de semana propone algo más que una seguidilla de recitales. Hoy convivirán la irreverencia del rock de Babasónicos y la mezcla explosiva de Militantes del Clímax; mañana, el pop romántico de Jesse & Joy. Tres maneras de entender la música, tres generaciones de artistas y un mismo escenario tucumano para comprobar que las edades del público pueden cambiar, pero las ganas de cantar siguen intactas.