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Dibu Martínez reveló detalles de su grave lesión: “Me desmayé y no me acuerdo de nada”

El arquero de la Selección sufrió una fractura de mandíbula, fue operado y regresó a los entrenamientos con una máscara protectora. Aunque todavía tiene dificultades para alimentarse, apunta a estar disponible para los amistosos de noviembre.

Emiliano Martínez, arquero del Chelsea
Emiliano Martínez, arquero del Chelsea
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez relató en Inglaterra cómo sufrió una fractura de mandíbula en octubre jugando para Chelsea tras chocar con un rival, hecho que demandó cirugía.
  • El arquero fue operado con placa y tornillos tras desmayarse en el partido ante Everton; actualmente entrena con máscara protectora y consume solo papillas.
  • Pese a un pronóstico inicial de hasta 60 días de baja, Martínez apunta a reaparecer con Chelsea y disputar los amistosos de la Selección argentina en noviembre.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa una recuperación tan exigente como particular. Después de sufrir una fractura de mandíbula durante un partido del Chelsea, el arquero de la Selección volvió a entrenarse con una máscara protectora y reveló detalles impactantes del accidente que lo obligó a pasar por el quirófano. A pesar de las dificultades físicas que todavía enfrenta, mantiene la ilusión de estar presente en los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La lesión ocurrió a mediados de octubre, durante la victoria por 2-0 frente a Everton. En una salida para interceptar un centro, Martínez chocó con el defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped. La gravedad del impacto obligó a los médicos a asistirlo durante más de ocho minutos, suministrarle oxígeno y retirarlo inmovilizado en camilla.

Los estudios posteriores confirmaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica. El propio arquero reconoció que perdió el conocimiento y que no conserva recuerdos de buena parte de lo sucedido.

“Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada”, relató.

La operación y las dificultades para alimentarse

Martínez también explicó las consecuencias de la cirugía y las limitaciones que enfrenta durante su rehabilitación.

“En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé”, detalló.

La imposibilidad de consumir alimentos sólidos representa uno de los principales obstáculos para recuperar su condición física. “La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza”, reconoció.

Inicialmente, los médicos habían estimado un período de recuperación de entre 40 y 60 días. Sin embargo, el arquero comenzó a realizar trabajos de bicicleta fija y gimnasio apenas cuatro días después de la intervención.

Su regreso a las prácticas del Chelsea estuvo acompañado por una máscara de fibra de carbono, diseñada para proteger la mandíbula operada. El dispositivo cuenta con almohadillas internas que permiten amortiguar posibles impactos y reducir los riesgos durante los entrenamientos.

Dibu Martínez quiere estar con la Selección 

Pese a la gravedad de la lesión, el campeón del mundo no descarta regresar a las canchas durante noviembre.

“Hablé con Martín Tocalli y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y de cómo vaya evolucionando en la semana”, explicó.

El arquero fue incluido en la convocatoria de Argentina para los amistosos frente a Uruguay, programado para el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, que se disputará el 17 en Córdoba.

Mientras tanto, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, tampoco descartó que pueda reaparecer frente a Sunderland. Consultado sobre esa posibilidad, respondió que “existe la posibilidad”.

La evolución de Martínez durante los próximos días será determinante. Su objetivo es recuperar la confianza en los contactos físicos y volver a competir sin poner en riesgo la zona operada, mientras intenta acortar los plazos de una lesión que inicialmente amenazaba con mantenerlo alejado de las canchas durante casi dos meses.

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