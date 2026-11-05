Dibu Martínez reveló detalles de su grave lesión: “Me desmayé y no me acuerdo de nada”

Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa una recuperación tan exigente como particular. Después de sufrir una fractura de mandíbula durante un partido del Chelsea, el arquero de la Selección volvió a entrenarse con una máscara protectora y reveló detalles impactantes del accidente que lo obligó a pasar por el quirófano. A pesar de las dificultades físicas que todavía enfrenta, mantiene la ilusión de estar presente en los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.