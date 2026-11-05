Santiago Peña pierde el respaldo de su partido y se define su futuro en Paraguay

Resumen para apurados
- Diputados paraguayos avanzan este jueves con el juicio político contra el presidente Santiago Peña tras perder el apoyo de su partido por la crisis financiera de Ueno Bank.
- El Banco Central intervino y cerró Ueno Bank por insolvencia, congelando ahorros de miles de clientes y fondos públicos, lo que motivó denuncias penales contra el mandatario.
- Con el respaldo clave de Horacio Cartes a la acusación, la salida de Peña del poder parece inminente si no renuncia, abriendo una severa crisis institucional y política.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión, como consecuencia del caso del banco Ueno. La Cámara de Diputados comenzó este jueves el tratamiento del juicio político en su contra, luego de que la bancada A del Partido Colorado, que hasta ahora no había definido su postura, anunciara que votará a favor del proceso.
Con ese respaldo, la oposición y los sectores oficialistas que se alejaron del mandatario reúnen los votos necesarios para avanzar con la acusación.
El anuncio fue difundido minutos antes del inicio de la sesión por el diputado Rodrigo Gamarra, de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El bloque justificó su decisión en los reclamos ciudadanos y en su autonomía política.
“La Bancada ANR ‘A’ de la Honorable Cámara de Diputados atendiendo los reclamos de la ciudadanía y en ejercicio de su responsabilidad y autonomía política, comunica su decisión de acompañar y votar a favor del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional”, señala el comunicado.
La bancada A era el único bloque que faltaba pronunciarse. La segunda bancada oficialista, ANR B, ya había adelantado su apoyo en pleno al juicio político, consignó el diario local "ABC".
La Constitución paraguaya establece que la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara Baja requiere una mayoría de dos tercios de los presentes. Si asisten los 80 diputados, se necesitan 53 votos. Con el anuncio del bloque colorado, los impulsores del enjuiciamiento cuentan con respaldo suficiente para avanzar.
La sesión comenzó con 77 diputados presentes, debido a las ausencias obligadas de los suplentes de Sebastián Remesowski (ANR) y Alejo Ríos (PLRA), quienes aún no habían jurado.
A los 35 votos de la bancada ANR A, sin Remesowski, se sumaron los nueve diputados de la bancada ANR B, integrada por expeñistas. También acompañaron el libelo acusatorio los cinco legisladores de la bancada colorada disidente Añetete, 22 integrantes de la bancada liberal unificada, sin Alejo Ríos, y ocho opositores del tercer espacio.
Reclaman la renuncia de Peña
El avance del juicio político estuvo acompañado por un nuevo pronunciamiento de dirigentes del Partido Colorado que hasta ahora respaldaban al presidente. El senador Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista de la ANR en la Cámara Alta, se sumó a los legisladores que reclaman la renuncia de Peña.
“Reclamamos la renuncia del Presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional”, expresó Chase en un mensaje publicado este jueves en redes sociales.
El senador también hizo referencia a la crisis financiera que atraviesa el país y a las consecuencias del caso Ueno Bank.
“Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados. Detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes”, añadió.
La postura de Chase se suma a la del expresidente Horacio Cartes, actual titular de la ANR y mentor político de Peña, quien también anunció su respaldo al juicio político contra el mandatario. Tras ese pronunciamiento, la mayoría de los legisladores colorados oficialistas de ambas cámaras comunicaron que acompañarán el enjuiciamiento del presidente, aunque no el del vicepresidente Pedro Alliana.
La crisis de Ueno Bank
Los pedidos de juicio político contra Peña y Alliana fueron impulsados por representantes de la oposición luego de que estallara una crisis en torno a Ueno Bank, entidad vinculada a exsocios comerciales del presidente.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre de la entidad tras constatar el deterioro de sus índices de solvencia. La medida puso fin a las operaciones del banco y dejó congelados los ahorros y depósitos de cientos de miles de personas, además de fondos públicos que organismos del Estado paraguayo habían depositado en esa institución.
En paralelo, un grupo de senadores y diputados presentó este jueves una ampliación de la denuncia penal por el caso. La presentación apunta contra Peña, el expresidente del BCP Carlos Carvallo Spalding y otros anteriores integrantes del directorio de la autoridad bancaria.
El escrito fue presentado ante el Ministerio Público y, según confirmó el fiscal general Emiliano Rolón, se encuentra en tránsito hacia la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para su análisis y la determinación de las acciones correspondientes.
Los hechos denunciados podrían incorporarse a la investigación que ya está en curso, coordinada por la fiscala adjunta Nancy Salomón y a cargo de los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta.
La ampliación de la denuncia, de al menos 42 páginas, fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, junto con los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.
Los legisladores solicitaron que los nuevos hechos sean incorporados a la causa penal conocida como el caso Ueno, en la que ya hay 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank.