Santiago Peña pierde el respaldo de su partido y se define su futuro en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión, como consecuencia del caso del banco Ueno. La Cámara de Diputados comenzó este jueves el tratamiento del juicio político en su contra, luego de que la bancada A del Partido Colorado, que hasta ahora no había definido su postura, anunciara que votará a favor del proceso.