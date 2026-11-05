La presión fiscal en Tucumán: un funcionario de Economía salió al cruce de Bellomio

"Con relación con las críticas realizadas por el CPN Silvio Bellomio, es llamativo que siendo tributarista desconozca que el impuesto a los IIBB es un impuesto indirecto, que se traslada al consumidor final, y por ello termina pagándolo cada uno de los habitantes de la provincia de Tucumán, o de la jurisdicción que se considere. Por ello, la comparación de la recaudación del impuesto per cápita entre distintas jurisdicciones, resulta altamente ilustrativa, dado que muestra el monto promedio anual del impuesto que está pagando cada contribuyente", expresó el funcionario.