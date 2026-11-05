Política

La presión fiscal en Tucumán: un funcionario de Economía salió al cruce de Bellomio

Felipe Fernández, director de Programación Económica de la Provincia, respondió a las críticas del vocero de La Libertad Avanza sobre la metodología utilizada para medir la carga tributaria.

El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad (centro). COMUNICACIÓN PÚBLICA
El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad (centro). COMUNICACIÓN PÚBLICA
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el funcionario Felipe Fernández cruzó al libertario Silvio Bellomio para defender la medición oficial de la baja presión fiscal provincial basada en Ingresos Brutos.
  • La polémica inició cuando el ministro Abad afirmó que Tucumán tiene baja carga tributaria per cápita, lo que Bellomio refutó exigiendo medirla respecto al Producto Bruto Geográfico.
  • La disputa profundiza la confrontación política entre el gobierno de Jaldo y La Libertad Avanza por el rumbo económico y el modelo impositivo que rige en la provincia.
Resumen generado con IA

El debate por el nivel de la presión fiscal en Tucumán sumó un nuevo capítulo. Esta vez, quien respondió fue Felipe Fernández, director de Programación Económica del Ministerio de Economía de la provincia, luego de las críticas de Silvio Bellomio al indicador utilizado por el ministro Daniel Abad para sostener que Tucumán se encuentra entre las jurisdicciones con menor carga tributaria por habitante.

Fernández cuestionó los argumentos del vocero de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) y defendió la comparación de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB) per cápita entre distintas provincias. Además, remarcó que el tributo termina siendo soportado por los consumidores.

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"Con relación con las críticas realizadas por el CPN Silvio Bellomio, es llamativo que siendo tributarista desconozca que el impuesto a los IIBB es un impuesto indirecto, que se traslada al consumidor final, y por ello termina pagándolo cada uno de los habitantes de la provincia de Tucumán, o de la jurisdicción que se considere. Por ello, la comparación de la recaudación del impuesto per cápita entre distintas jurisdicciones, resulta altamente ilustrativa, dado que muestra el monto promedio anual del impuesto que está pagando cada contribuyente", expresó el funcionario.

En esa línea, Fernández también señaló que determinados sectores de la economía provincial cuentan con beneficios impositivos que reducen la carga tributaria.

"Asimismo, no puede desconocer que actividades como el citrus, las empresas textiles y el sector sucroalcoholero cuentan con exenciones o reducciones de alícuotas que disminuyen sensiblemente la presión fiscal", afirmó.

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La discusión por la presión fiscal

El intercambio se originó luego de que Abad respondiera públicamente a Lisandro Catalán, titular de LLA en Tucumán, por sus declaraciones sobre la presión fiscal provincial.

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía sostuvo que Tucumán se encuentra entre las tres provincias con menor incidencia de presión fiscal por habitante, por debajo de la media nacional. Para respaldar su argumento, compartió un gráfico elaborado a partir de la recaudación de Ingresos Brutos de 2025 dividida por la población del Censo 2022.

Bellomio cuestionó la metodología utilizada por el funcionario provincial y sostuvo que ese indicador no permite medir correctamente la presión fiscal.

"El que está confundido es usted, señor ministro. Ese índice no mide presión fiscal. Prefiero pensar que lo indujeron al error y no que desconoce lo que publicó", expresó mediante un comunicado.

El dirigente opositor explicó que, para medir la presión fiscal, debe relacionarse la recaudación tributaria con el Producto Bruto Geográfico (PBG), ya que ese indicador permite dimensionar la carga impositiva en función de la riqueza que genera la economía provincial.

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