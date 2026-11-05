“Todavía hay una puertita abierta”: Mac Allister se ilusiona con un regreso de Messi a la Selección

“Una puertita abierta”

Lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre Messi, que dejó la Selección después del Mundial. “Creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros”, reconoció. Después dejó una frase que ilusiona. “Yo siento que todavía hay una puertita abierta en algún momento”, dijo.