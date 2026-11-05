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“Todavía hay una puertita abierta”: Mac Allister se ilusiona con un regreso de Messi a la Selección

El volante admitió que en el plantel todavía no asimilan la salida del rosarino. El viernes 13, ante Uruguay, la Albiceleste empezará su nueva etapa sin él.

RECUERDO. Mac Allister y Messi, juntos en el Mundial 2026, el último del rosarino con la Selección.
RECUERDO. Mac Allister y Messi, juntos en el Mundial 2026, el último del rosarino con la Selección.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Previo a los amistosos en Argentina, Alexis Mac Allister afirmó que ve chances de que Lionel Messi regrese a la Selección, tras su alejamiento posterior al Mundial 2026.
  • El rosarino se alejó del equipo tras caer ante España en la final del Mundial 2026. Ahora, el plantel inicia un nuevo ciclo sin él en los duelos ante Uruguay y Costa Rica.
  • El seleccionado de Scaloni encara su recambio generacional sin su capitán, mientras las declaraciones del volante reavivan la expectativa por un eventual retorno del astro.
Resumen generado con IA

Alexis Mac Allister habló de todo a días de los amistosos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica. El volante se refirió a las teorías conspirativas que circularon tras la final del Mundial 2026, al presente sin Lionel Messi y a su futuro en Liverpool.

Sobre los rumores de un supuesto arreglo para que España ganara la final, fue tajante. “Al ser una familia de fútbol, entendemos que esas cosas no existen”, aseguró. “Vivimos en un mundo donde con las redes sociales hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa”, agregó.

También reconoció la superioridad del rival en la final que la Argentina perdió 1-0 en el tiempo suplementario, el 19 de julio en Nueva Jersey. “La realidad es que España fue mucho mejor y mereció ganarla”, admitió.

“Una puertita abierta”

Lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre Messi, que dejó la Selección después del Mundial. “Creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros”, reconoció. Después dejó una frase que ilusiona. “Yo siento que todavía hay una puertita abierta en algún momento”, dijo.

Mientras tanto, el equipo de Lionel Scaloni empezará a recorrer el camino sin el rosarino. “Quizás arranca una nueva etapa en la selección, sin Leo, sin el mejor jugador de todos”, afirmó Mac Allister. La Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El volante también habló de su futuro. Su contrato con Liverpool está en negociación, y su deseo es seguir en el club inglés. “Lo que quiero es seguir acá”, aseguró. El miércoles fue titular en la derrota 3-2 ante Fenerbahçe, por la Champions.

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