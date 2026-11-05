Chapeaux, la nueva banda de Popstars: quiénes son sus integrantes y cuándo será su primer show
A 25 años del fenómeno de Bandana, surgido del primer Popstars, el reality de Telefe eligió a las cinco integrantes de Chapeaux. Quiénes son las ganadoras y cuándo debutará la nueva banda en el Movistar Arena.
Resumen para apurados
- El reality Popstars eligió en Telefe a las cinco integrantes de la banda Chapeaux: Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala, para lanzar su carrera pop.
- A 25 años de Bandana, las jóvenes superaron meses de audiciones evaluadas por un jurado compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García.
- El grupo iniciará su camino profesional el 21 de enero de 2027 con su show debut oficial en el Movistar Arena, donde presentará su propuesta en vivo.
Después de varios meses de audiciones, pruebas artísticas y eliminaciones, Popstars llegó a su instancia decisiva y confirmó quiénes integrarán Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del reality de Telefe. El programa, conducido por Nico Vázquez, reunió a miles de jóvenes que buscaban una oportunidad para ingresar al mundo de la música.
La selección final se realizó este martes 3 de noviembre y estuvo a cargo de Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García. Las cinco elegidas fueron Juana Distéfano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner, quienes celebraron la noticia entre lágrimas y abrazos.
La nueva agrupación ya tiene fecha para su primera presentación oficial: será el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, donde comenzará una nueva etapa para las artistas.
Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la banda de Popstars
Las cinco participantes que lograron llegar al final de la competencia tienen diferentes historias y experiencias vinculadas con la música, las redes sociales y el espectáculo.
- Juana Distéfano, la primera elegida
- Mía Piñeiro, una historia familiar ligada a la música
Durante su paso por Popstars, Mía se destacó por su carisma, naturalidad y presencia escénica. También tiene interés por la fotografía artística, otra de sus grandes pasiones.
- Magalí Altamirano, de Popstars a Soy Luna
- María Adolfina Pérez, de Entre Ríos al reality musical
- Kala Bidner, la última integrante de Chapeaux
Además, es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y logró ganarse un lugar en el grupo gracias a su desempeño vocal durante el certamen.
Cuándo y dónde será el debut de Chapeaux
La consagración en Popstars será apenas el comienzo para las cinco artistas. La producción ya confirmó que Chapeaux tendrá su primera presentación oficial el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.
El espectáculo marcará el inicio de su recorrido profesional como grupo y será la primera oportunidad para que el público conozca en vivo la propuesta musical de la nueva banda femenina.