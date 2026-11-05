Chapeaux, la nueva banda de Popstars: quiénes son sus integrantes y cuándo será su primer show

La selección final se realizó este martes 3 de noviembre y estuvo a cargo de Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García. Las cinco elegidas fueron Juana Distéfano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner, quienes celebraron la noticia entre lágrimas y abrazos.