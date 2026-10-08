Tensión en Popstars: Ángela Torres cruzó a una participante que terminó eliminada

Resumen para apurados
- Ángela Torres cuestionó en Telefe a Ana Lucía Arrueta por reiterados errores con las letras en Popstars, lo que derivó en la eliminación de la participante del reality musical.
- El cruce ocurrió al grabar un tema grupal donde Arrueta entró a destiempo. El jurado advirtió fallas previas de memoria y definió su salida frente a otra concursante.
- La expulsión deja a Arrueta fuera del futuro grupo Chapeaux y eleva la exigencia técnica para las aspirantes restantes en las etapas decisivas del certamen de Telefe.
La competencia de Popstars tuvo un momento de tensión durante la grabación de una de las canciones que interpretará Chapeaux, la banda que surgirá del reality musical de Telefe. Ángela Torres cuestionó a Ana Lucía Arrueta por los reiterados inconvenientes que tuvo con las letras y le advirtió que debía corregir ese aspecto de cara a las próximas etapas.
La participante quedó en duda después de la evaluación del jurado y debió enfrentarse a una definición junto a otras concursantes. Finalmente, Ana Lucía quedó eliminada del programa y se despidió entre lágrimas de sus compañeras.
El fuerte cruce entre Ángela Torres y Ana Lucía Arrueta
La situación comenzó durante la grabación del segundo tema que debía interpretar el grupo integrado por Micaela Dobarrio, Oriana Ledesma Castillo, Kala Bidner, Florencia Gutiérrez y Ana Lucía Arrueta.
Desde el inicio aparecieron dificultades con las partes de la canción. Ana Lucía pisó la letra de una de sus compañeras, hubo confusiones sobre quién debía interpretar determinados fragmentos y, finalmente, tuvo inconvenientes con su propio texto.
Después de escuchar la grabación, los integrantes del jurado analizaron el desempeño del grupo. Ángela Torres fue particularmente crítica con Ana Lucía y consideró que era necesario marcarle un límite por los problemas que venía teniendo con las letras. “Para mí a Anita hay que ponerle un ultimátum, de ‘che, atención a la letra’”, sostuvo la jurado durante la devolución.
Más tarde, al comunicarle la decisión, Ángela explicó que los errores se habían convertido en un aspecto que el equipo de evaluación ya venía observando. “Nos pasaron cosas contigo, hay algo de que siempre nos estamos olvidando la letra”, señaló.
Ana Lucía intentó aclarar que en esa oportunidad no había olvidado la canción, sino que había ingresado tarde en una de sus partes. Sin embargo, Torres insistió en que el inconveniente igualmente había afectado la grabación.
La participante también reconoció que los nervios podían estar influyendo en su desempeño. “Yo sé que a esta altura soy la única que se venía olvidando tan seguido la letra”, admitió frente a las cámaras.
Ana Lucía Arrueta quedó eliminada de Popstars
Después de las evaluaciones, Ana Lucía quedó entre las cuatro participantes que estaban en duda junto a Constanza Sapia, Lourdes Pereyra y Hannah Moheda.
Afo Verde coincidió con las dudas planteadas por el jurado y consideró que habían sido generosos con las oportunidades otorgadas. Luego, Charlie García confirmó la continuidad de Constanza y Hannah.
La definición final quedó entonces entre Ana Lucía y Lourdes. “De ustedes dos solo una va a pasar a la siguiente etapa, y ella es Lourdes”, anunció el jurado.
De esta manera, Ana Lucía Arrueta quedó eliminada de Popstars y no continuará en la competencia por formar parte de Chapeaux. La despedida estuvo marcada por la emoción. La participante rompió en llanto y aseguró que, aunque aceptaba la decisión del jurado, continuará vinculada a la música.
“Por más que yo lo haya deseado con todo mi corazón, por ahí esto no era para mí. Pero la música va a seguir siendo parte de mi vida”, expresó Ana Lucía antes de despedirse de sus compañeras.