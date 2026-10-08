Tensión en Popstars: Ángela Torres cruzó a una participante que terminó eliminada

La competencia de Popstars tuvo un momento de tensión durante la grabación de una de las canciones que interpretará Chapeaux, la banda que surgirá del reality musical de Telefe. Ángela Torres cuestionó a Ana Lucía Arrueta por los reiterados inconvenientes que tuvo con las letras y le advirtió que debía corregir ese aspecto de cara a las próximas etapas.