Dengue y El Niño: cómo evitar la proliferación del mosquito y quiénes deben vacunarse

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en el Litoral, sectores del centro del país y parte de la provincia de Buenos Aires. Aunque este pronóstico no significa que necesariamente habrá una epidemia de dengue, sí plantea la necesidad de reforzar las medidas de prevención antes de los meses de mayor actividad del mosquito.