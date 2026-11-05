Dengue y El Niño: cómo evitar la proliferación del mosquito y quiénes deben vacunarse
Ante la proximidad del verano y un escenario climático que podría favorecer la presencia del mosquito, la prevención requiere combinar vacunación cuando esté indicada, eliminación de recipientes con agua acumulada y seguimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Resumen para apurados
- Autoridades argentinas refuerzan la prevención y vacunación contra el dengue para el verano ante El Niño, que favorece al mosquito transmisor por el aumento de lluvias.
- El SMN prevé precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral y Centro. Se aplica la vacuna Qdenga en dos dosis a grupos prioritarios y se exige descacharrar recipientes.
- La efectividad dependerá de combinar vacunas y control ambiental. La CoNaIn evalúa ampliar progresivamente la cobertura a personas de entre 4 y 60 años en más distritos.
El fortalecimiento de El Niño vuelve a poner en primer plano la prevención del dengue de cara al verano 2026-2027. El aumento de las lluvias, la humedad y las temperaturas favorables pueden generar condiciones propicias para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. En este contexto, completar el esquema de vacunación aparece como una de las herramientas para reducir el riesgo de infección.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en el Litoral, sectores del centro del país y parte de la provincia de Buenos Aires. Aunque este pronóstico no significa que necesariamente habrá una epidemia de dengue, sí plantea la necesidad de reforzar las medidas de prevención antes de los meses de mayor actividad del mosquito.
El Niño y el dengue: por qué preocupa el escenario climático para el verano
Las condiciones meteorológicas asociadas a El Niño pueden favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Las lluvias frecuentes, combinadas con temperaturas elevadas y humedad, aumentan las posibilidades de que se acumule agua en recipientes y espacios domésticos, que funcionan como potenciales criaderos.
Sin embargo, una temporada con precipitaciones superiores a las habituales no permite anticipar por sí sola la magnitud de una posible circulación del virus. El riesgo depende también de otros factores, entre ellos la disponibilidad de criaderos y las medidas de prevención que se implementen en cada comunidad.
Por eso, las recomendaciones sanitarias apuntan a combinar dos estrategias: completar los esquemas de vacunación cuando corresponda y eliminar los recipientes que puedan acumular agua.
Vacuna contra el dengue en Argentina: quiénes pueden recibirla y dónde se aplica
La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), organismo técnico y consultivo que asesora al Ministerio de Salud de la Nación, analizó durante septiembre y octubre la estrategia de vacunación contra el dengue para la primavera y el verano.
En esas reuniones se evaluó la campaña focalizada que utiliza la vacuna tetravalente Qdenga®, desarrollada por el laboratorio Takeda y aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2023.
La estrategia nacional prioriza a personas de entre 15 y 39 años que residen en departamentos seleccionados por su nivel de riesgo epidemiológico, principalmente en las regiones del NOA, NEA y Centro. Entre las provincias contempladas se encuentran: Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vacunación gratuita contempla grupos de entre 15 y 59 años, de acuerdo con la disponibilidad y los criterios establecidos en cada jurisdicción.
La CoNaIn también evaluó la posibilidad de ampliar progresivamente la estrategia dentro de un rango etario de 4 a 60 años y sumar nuevos departamentos. Esto no significa que la cobertura esté extendida actualmente a todas esas edades y localidades.
Cuántas dosis de la vacuna contra el dengue se necesitan
La vacuna Qdenga® consta de dos aplicaciones por vía subcutánea, que deben administrarse con un intervalo de tres meses entre una y otra.
Se trata de una estrategia de vacunación focalizada que no está incorporada de manera obligatoria al Calendario Nacional de Vacunación. Por ese motivo, su aplicación gratuita depende de los grupos poblacionales y las zonas geográficas priorizadas por las autoridades sanitarias.
Completar las dos dosis permite seguir el esquema recomendado para esta vacuna. La vacunación, de todos modos, no reemplaza las medidas destinadas a evitar la reproducción del mosquito ni las acciones de control de criaderos.
Quiénes no deben recibir la vacuna contra el dengue
Las recomendaciones sanitarias establecen que existen determinados grupos para los cuales la vacuna está contraindicada. Entre ellos se encuentran:
- Personas embarazadas.
- Mujeres durante el período de lactancia.
- Personas con alteraciones de la respuesta inmunitaria por enfermedades o tratamientos.
- Personas que tuvieron una reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la fórmula o a una dosis anterior.