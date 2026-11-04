Atlético Tucumán comenzará el 2027 comprometido con los promedios: cómo será la lucha por la permanencia

Mientras el Clausura 2026 se aproxima a su definición, Atlético Tucumán ya tiene un motivo de preocupación de cara a la próxima temporada. A pesar de haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina, el conjunto de 25 de Mayo y Chile comenzará el 2027 entre los equipos más comprometidos en la tabla de promedios, por lo que deberá sumar puntos desde el inicio para alejarse de la zona de descenso.