Atlético Tucumán comenzará el 2027 comprometido con los promedios: cómo será la lucha por la permanencia
A falta de una fecha para el cierre del Torneo Clausura 2026, el “Decano” aparece entre los equipos que deberán prestar especial atención a la tabla del descenso de la próxima temporada. Central Córdoba, Newell's, Banfield y Platense también integran el grupo más comprometido.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán iniciará la temporada 2027 comprometido con la permanencia en el fútbol argentino por su bajo promedio acumulado en el torneo local.
- A una fecha del final del Clausura 2026, el Decano comparte la zona baja de la tabla con Central Córdoba, Newell's, Banfield y Platense, tras un flojo rendimiento anual.
- Con un solo descenso por promedios en 2027, el equipo tucumano estará obligado a sumar puntos desde el inicio para no arriesgar su estadía en la máxima categoría.
Mientras el Clausura 2026 se aproxima a su definición, Atlético Tucumán ya tiene un motivo de preocupación de cara a la próxima temporada. A pesar de haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina, el conjunto de 25 de Mayo y Chile comenzará el 2027 entre los equipos más comprometidos en la tabla de promedios, por lo que deberá sumar puntos desde el inicio para alejarse de la zona de descenso.
Con una sola jornada pendiente para el cierre de la fase regular, los puntos que todavía están en juego pueden modificar las posiciones de partida para el próximo campeonato. En ese escenario, el “Decano” comparte la zona baja con Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell's, Banfield y Platense.
La situación representa una advertencia para el equipo tucumano, que tendrá que encontrar una mayor regularidad en el torneo local para evitar complicaciones en la pelea por la permanencia.
Cómo serán los descensos en la temporada 2027
Al igual que en 2026, la próxima temporada tendrá un solo descenso determinado por la tabla de promedios. Por eso, cada punto acumulado durante el cierre del actual campeonato tendrá incidencia en el panorama con el que los clubes comenzarán el año siguiente.
Una particularidad será la situación de los dos equipos que asciendan desde la Primera Nacional. Después de los descensos de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, los nuevos integrantes de la máxima categoría comenzarán sin puntos acumulados en Primera División.
Uno de los ascensos se definirá en la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, mientras que el segundo surgirá del torneo Reducido.
Sin embargo, los recién ascendidos tendrán una ventaja matemática: al dividir los puntos obtenidos por una menor cantidad de partidos, podrán mejorar rápidamente su promedio si consiguen buenos resultados.
El desafío que tendrá Atlético Tucumán
Para Atlético, la próxima temporada presentará un desafío diferente al de la Copa Argentina, donde consiguió avanzar hasta las semifinales. La prioridad en el campeonato local será construir una campaña que le permita tomar distancia de sus competidores directos.
Central Córdoba, Newell's, Banfield y Platense aparecen como referencias inmediatas dentro de esa pelea, aunque las posiciones definitivas dependerán de los resultados de la última fecha.
De esta manera, el cierre del Clausura no solamente tendrá importancia para los equipos que buscan clasificarse a los playoffs. También será determinante para aquellos que ya empiezan a mirar de reojo la tabla de promedios de 2027.