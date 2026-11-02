Cristina Kirchner y Sergio Massa se reunieron con el estratega electoral de Lula

Cristina Kirchner recibió este lunes a André Janones, uno de los estrategas a los que se les atribuye un papel decisivo en el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El encuentro se produjo horas después de que la expresidenta dejara abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, en medio de las disputas internas del peronismo por el liderazgo y la búsqueda de una estrategia para enfrentar a Javier Milei.