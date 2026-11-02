Cristina Kirchner y Sergio Massa se reunieron con el estratega electoral de Lula
André Janones, uno de los nombres clave de la campaña que llevó al presidente brasileño al poder, se reunió con la expresidenta y con el líder del Frente Renovador. La unidad del peronismo y la construcción de un frente opositor fueron algunos de los temas centrales.
Resumen para apurados
- Cristina Kirchner y Sergio Massa se reunieron este lunes en Buenos Aires con André Janones, estratega de Lula, para debatir el armado de un frente opositor contra Javier Milei.
- El encuentro se produjo tras sugerir Kirchner su candidatura en 2027, emulando la estrategia legal y la movilización digital que llevaron a Lula a la presidencia de Brasil.
- La cita refleja la búsqueda del peronismo por saldar disputas internas y armar un bloque unificado, condicionado por las causas judiciales y el liderazgo de la expresidenta.
Cristina Kirchner recibió este lunes a André Janones, uno de los estrategas a los que se les atribuye un papel decisivo en el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El encuentro se produjo horas después de que la expresidenta dejara abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, en medio de las disputas internas del peronismo por el liderazgo y la búsqueda de una estrategia para enfrentar a Javier Milei.
La reunión se realizó en el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Janones llegó acompañado por Chico Kertész y Rafael Marroquim, dos especialistas en comunicación política que también participaron de la campaña brasileña.
Los tres asesores también mantuvieron un encuentro con Sergio Massa en sus oficinas de la avenida del Libertador. Según pudo saber TN, el líder del Frente Renovador escuchó atentamente la experiencia electoral de Brasil, tomó nota y explicó cómo avanza la construcción de un frente nacional contra Milei, con la unidad opositora como uno de los principales objetivos.
Las reuniones se produjeron en un momento de definiciones para el peronismo, que todavía no resolvió cómo elegirá a su candidato presidencial, incluso si no se suspenden las PASO, ni quién conducirá el proceso de reorganización. Las declaraciones de Cristina Kirchner sobre una eventual candidatura sumaron otra variable a la discusión, mientras distintos sectores del justicialismo buscan posicionarse para 2027.
La posible candidatura de Cristina Kirchner y el antecedente de Lula
La visita de los asesores brasileños coincidió con la publicación de una entrevista a Cristina Kirchner en The Washington Post. Allí, la expresidenta volvió a cuestionar su condena judicial y se refirió a la posibilidad de competir por la Presidencia. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, planteó la titular del PJ, que tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sus declaraciones respaldan la posición de Máximo Kirchner y de los principales referentes de La Cámpora, que impulsan su candidatura presidencial. Sin embargo, cualquier posibilidad de que vuelva a competir depende de que consiga revertir la inhabilitación judicial.
El acercamiento de Cristina Kirchner al entorno de Lula también tiene antecedentes en el terreno judicial. En julio, la expresidenta contrató a Rafael Valim, uno de los abogados que defendió al mandatario brasileño en la causa Lava Jato, para impulsar su reclamo ante organismos internacionales por la condena en la causa Vialidad.
Valim integra, junto con el abogado argentino Alberto Beraldi y el jurista español Javier Borrego, el equipo que presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El organismo todavía no resolvió si admitirá el planteo y no tiene facultades para anular directamente una sentencia de la Justicia argentina. La defensa busca recuperar los derechos políticos de Cristina Kirchner si se habilita una revisión de la sentencia.
La expresidenta también mantiene una relación personal con Lula, quien la visitó el año pasado durante su detención. En la entrevista publicada este lunes recordó los consejos que recibió del presidente brasileño, quien estuvo preso antes de que sus condenas fueran anuladas y regresara al poder. Ese antecedente es observado por la defensa de Cristina Kirchner como parte de su estrategia judicial.
Massa y la búsqueda de unidad opositora
La reunión de Massa con los integrantes del equipo de Lula estuvo centrada en la experiencia política brasileña y en los desafíos que enfrenta la oposición argentina para construir una propuesta electoral.
Janones, diputado federal por Minas Gerais, ganó notoriedad durante la campaña brasileña por su trabajo de movilización digital a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. Esa tarea le valió el reconocimiento de Lula y lo convirtió en uno de los nombres clave asociados con su estrategia electoral. Kertész y Marroquim, por su parte, trabajaron en el área de comunicación.
El interés de Massa por esa experiencia está vinculado con las negociaciones que mantiene para ampliar el armado opositor, en un peronismo atravesado por las diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros dirigentes con aspiraciones presidenciales. La unidad fue uno de los temas centrales del encuentro, en el que el excandidato presidencial expuso el estado de las conversaciones.
El desafío del peronismo no se limita a reunir fuerzas para enfrentar a Milei. También deberá resolver sus diferencias internas y definir las candidaturas, una discusión en la que las aspiraciones de Cristina Kirchner vuelven a tener peso, aunque su situación judicial sigue condicionando cualquier proyecto electoral.