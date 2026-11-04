Por qué el circuito de Interlagos se llama José Carlos Pace y cuándo cambió el nombre del Gran Premio de Brasil

Resumen para apurados
- El circuito de Interlagos en San Pablo se llama José Carlos Pace desde 1985 para homenajear al piloto local que logró allí en 1975 su única victoria en la Fórmula 1.
- Pace murió en un accidente aéreo en 1977 a los 32 años. Su histórico triunfo de 1975 junto a Emerson Fittipaldi marcó el primer 1-2 brasileño en un podio de la Fórmula 1.
- Desde 2021 la carrera se denomina Gran Premio de San Pablo por acuerdos comerciales, manteniendo a Interlagos y la memoria de Pace como plaza clave del calendario de F1.
Cada vez que la Fórmula 1 llega a San Pablo, hay un nombre que aparece junto al de Interlagos y que no siempre todos identifican: José Carlos Pace. El trazado brasileño tiene oficialmente el nombre del piloto que consiguió una de las victorias más recordadas del automovilismo de ese país.
La historia se remonta a 1985, cuando el Autódromo de Interlagos fue rebautizado como Autódromo José Carlos Pace, en homenaje al corredor brasileño que había fallecido ocho años antes. La elección se dio porque Pace había conseguido allí, ante su público, el triunfo más importante de su trayectoria en la Fórmula 1.
Nacido en San Pablo el 6 de octubre de 1944, Pace fue uno de los representantes brasileños que abrieron camino en la máxima categoría. Compitió en la Fórmula 1 entre 1972 y 1977 y corrió para equipos como Williams, Surtees y Brabham. Su gran momento llegó el 26 de enero de 1975, cuando se impuso en el Gran Premio de Brasil con un Brabham.
Aquella victoria tuvo un valor especial. Pace fue escoltado por su compatriota Emerson Fittipaldi y ambos protagonizaron la primera vez que dos brasileños ocuparon los dos primeros lugares de un podio de Fórmula 1. Fue, además, el único triunfo de Pace en la categoría.
Su carrera prometía mucho más, pero terminó de manera trágica. El 18 de marzo de 1977, cuando tenía apenas 32 años, murió en un accidente aéreo ocurrido cerca de San Pablo. La noticia conmocionó al automovilismo brasileño y a la Fórmula 1. Ocho años después, el circuito donde había conseguido su mayor hazaña recibió su nombre para mantener vivo su recuerdo.
¿Cuándo dejó de llamarse Gran Premio de Brasil?
Hay otra cuestión que suele generar confusión: el nombre del circuito y el de la competencia no son lo mismo.
El trazado nunca dejó de llamarse Interlagos. Su denominación oficial es Autódromo José Carlos Pace, aunque internacionalmente se lo sigue identificando por el nombre con el que se hizo conocido desde sus orígenes.
Lo que cambió fue el nombre de la carrera en el calendario de la Fórmula 1. El 16 de diciembre de 2020, la categoría anunció oficialmente que, a partir de 2021, la competencia pasaría a denominarse Gran Premio de San Pablo, en lugar de Gran Premio de Brasil.
La modificación comenzó a aplicarse en la edición disputada el 14 de noviembre de 2021 y estuvo vinculada al nuevo acuerdo de promoción de la carrera. San Pablo continuó siendo la sede y el escenario siguió siendo Interlagos.