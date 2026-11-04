Por qué el circuito de Interlagos se llama José Carlos Pace y cuándo cambió el nombre del Gran Premio de Brasil

Nacido en San Pablo el 6 de octubre de 1944, Pace fue uno de los representantes brasileños que abrieron camino en la máxima categoría. Compitió en la Fórmula 1 entre 1972 y 1977 y corrió para equipos como Williams, Surtees y Brabham. Su gran momento llegó el 26 de enero de 1975, cuando se impuso en el Gran Premio de Brasil con un Brabham.