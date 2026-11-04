La promesa que Colapinto le hizo a los fanáticos argentinos, antes del GP de Brasil

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Alpine afrontará una nueva presentación en Interlagos, un circuito especial por su cercanía con Argentina y por la multitud de compatriotas que suele acompañarlo desde las tribunas. Después de un fin de semana complicado en México, se mostró entusiasmado y dejó un mensaje para los fanáticos que viajarán a San Pablo.