La promesa que Colapinto le hizo a los fanáticos argentinos, antes del GP de Brasil

Resumen para apurados
- Franco Colapinto prometió brindar una gran carrera a los fanáticos argentinos en el próximo Gran Premio de Brasil de F1 en Interlagos, buscando revancha tras México.
- El piloto de Alpine llega tras caer al puesto 15 en México por una sanción de diez segundos. En sus dos presentaciones previas en Interlagos sufrió un abandono y un 15° lugar.
- La escudería francesa buscará recuperar puntos clave en el campeonato, aprovechando la localía regional de Colapinto y el masivo respaldo del público en San Pablo.
Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Alpine afrontará una nueva presentación en Interlagos, un circuito especial por su cercanía con Argentina y por la multitud de compatriotas que suele acompañarlo desde las tribunas. Después de un fin de semana complicado en México, se mostró entusiasmado y dejó un mensaje para los fanáticos que viajarán a San Pablo.
La última carrera terminó con un sabor amargo para el equipo francés. Colapinto había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar y, tras una sanción a Oscar Piastri, llegó a ubicarse provisoriamente séptimo. Sin embargo, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla. Como consecuencia, retrocedió hasta el puesto 15.
La situación tampoco fue favorable para Pierre Gasly, quien había terminado décimo y también recibió una sanción. De esa manera, Alpine se marchó de México sin puntos para el campeonato.
“Fue una pena irnos sin puntos después de una carrera muy luchada. Fue una competencia muy intensa, pero lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y pelear entre los 10 primeros”, analizó Colapinto en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la escudería.
Con ese rendimiento como referencia, buscará dar un paso adelante en Brasil. “Eso es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”, señaló.
El mensaje de Colapinto para los hinchas argentinos
La fecha de Interlagos tiene un atractivo especial para el piloto de Alpine. La cercanía geográfica convierte al GP de Brasil en una de las carreras con mayor presencia de público argentino, que suele viajar para acompañarlo.
“Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”, expresó.
Colapinto también destacó las características del trazado brasileño y las oportunidades que puede ofrecer durante el fin de semana. El objetivo será aprovechar cada instancia de la actividad para conseguir un resultado que permita dejar atrás la frustración de México.
Cómo le fue a Colapinto en Interlagos
Esta será la tercera presentación del argentino en el circuito brasileño. En 2024, cuando competía para Williams, largó desde el puesto 16, pero no pudo completar la carrera. Bajo la lluvia, perdió el control del auto y terminó contra las barreras de contención, en un fuerte accidente que lo obligó a abandonar.
En 2025 regresó a Interlagos con una noticia importante: Alpine había confirmado su continuidad como piloto titular para la temporada 2026. El anuncio llegó antes del comienzo de las prácticas. En aquella competencia, Colapinto volvió a partir desde la 16ª posición y terminó en el puesto 15.