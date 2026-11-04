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La molienda de trigo alcanzó un récord para las últimas 12 campañas

Los indicadores reflejan el dinamismo de la cadena triguera, con niveles récord de producción y molienda, y una evolución favorable de las exportaciones y sus derivados.

Cadena triguera. AGRICULTURA
Cadena triguera. AGRICULTURA
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura informó que Argentina procesó 5,63 millones de toneladas de trigo entre 2025 y 2026, récord de 12 campañas impulsado por una mayor cosecha.
  • El volumen creció un 2,8% interanual y se dio tras una cosecha histórica de 27,9 millones de toneladas, superando en un 8,2% el promedio productivo de los últimos diez años.
  • El repunte afianza ventas externas récord de grano y harina, mientras el sector proyecta sembrar 6,6 millones de hectáreas para sostener la oferta en la campaña 2026/27.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la molienda total de trigo correspondiente a la campaña 2025/26 registró, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, un acumulado de 5.633.125 toneladas, el mayor volumen para igual período de las últimas 12 campañas.

Este resultado representa un incremento del 2,8% respecto de las 5.476.463 toneladas procesadas en el mismo período de la campaña anterior y se ubica un 8,2% por encima del promedio de los últimos 10 años.

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El desempeño se da en el marco de una campaña triguera 2025/26 que finalizó con una producción récord de 27,9 millones de toneladas, sobre una superficie sembrada de 6,97 millones de hectáreas. Para la campaña 2026/27, se estima una superficie sembrada de 6,6 millones de hectáreas.

En materia de exportaciones, durante la campaña 2025/26 los embarques de trigo también alcanzan niveles históricos, con una proyección de 18,5 millones de toneladas. A septiembre de 2026, las exportaciones acumulaban 15,94 millones de toneladas.

Por su parte, las exportaciones de harina de trigo mostraron una recuperación durante la campaña. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se exportaron cerca de 450.000 toneladas, un 14% más que en el mismo período de la campaña anterior y un 27% por encima del promedio de las últimas cuatro campañas.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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